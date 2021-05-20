祖雲達斯捧意盃　保方平紀錄完美告別

周四(20日)凌晨意大利盃決賽，祖雲達斯憑古路施夫斯基、費達歷高基艾沙各入1球，以2比1擊敗阿特蘭大。祖記43歲門將保方今場以正選把關，佢職業生涯第6次捧意盃，追平文仙尼、史坦高域嘅紀錄，成為意大利盃史上奪冠最多嘅球員之一。

祖雲達斯可以奪冠，保方功不可沒，佢開賽初段封出阿特蘭大前鋒杜雲沙柏達嘅單刀波。祖記大難不死，果然有後福，踢到31鐘，古路施夫斯基把握1次禁區內混戰，射成1比0。不過，10分鐘之後，馬利路夫斯基勁射入網，為阿特蘭大扳平1比1。

換邊之後，祖記攻勢比較有威脅，古路施夫斯基近門起腳，僅被門將高連尼撲出，跟住C朗後腳妙傳，費達歷高基艾沙射門，但中柱彈出。踢到73分鐘，古路施夫斯基橫傳，費達歷高基艾沙殺入禁區射成2比1。

祖雲達斯史上第14次奪得意大利盃冠軍，保方5次參與其中，加上佢曾經為帕爾馬捧過1次意盃冠軍，職業生涯合共6次捧意盃，同文仙尼、史坦高域睇齊。呢位43歲鋼門已經落實今季結束之後離隊，總算可以留下美好回憶，佢並未打算掛靴，仲話有好多球隊邀請佢加盟。

至於祖記教練派路取得教波生涯首項錦標，並成為祖記史上第4位分別以球員同教練身份奪得意盃冠軍嘅人。不過，祖記今季意甲成績欠佳，面臨失去下屆歐聯席位，派路表示，自己能否留任，仍然係未知之數。