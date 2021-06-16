香港隊　麥柏倫領紅　 4球不敵巴林

香港足球代表隊周三（16日）出戰今屆世盃外最後一場賽事，作客巴林國家體育場硬撼「東道主」巴林。雖然港隊上半場發揮不俗，更製造數次埋門機會，可惜換邊後防守表現回落，被罰2球12碼之餘，主帥麥柏倫尾段更領紅被逐，最終4球大敗予巴林，以第4名完成世盃外第2圈賽事。

港隊今場改由安永佳擔任箭頭，鄭兆均及羅梓駿負責兩翼側擊，隊長黃洋聯手迪高、羅拔圖坐鎮中場，後防線由於徐宏傑停賽，余煒廉擔任正選，而入籍兵基頓將獻出港隊「處子戰」，夥拍艾里奧組成中堅組合。

港隊世盃外雖提早出局，但仍需爭分打入「亞洲盃」第3圈外圍賽，開賽初段一度反客為主，6分鐘迪高中場交出直線，可惜巴林門將阿巴斯快一步出迎，瓦解了鄭兆均的半單刀機會。港隊之後再接再厲，16分鐘前場一次界外球攻勢，艾里奧心口二傳，迪高抽射僅僅斜出。

29分鐘港隊錯失黃金機會，羅梓駿左路落底橫傳，安永佳勁射被門將阿巴斯撲出。無慾無求的巴林今仗派出多名副選，雖然控球率較多，但具威脅攻勢欠奉，35分鐘更慘食「詐胡」，阿謙美頓頭槌成功破網，但這名前鋒卻被指越位在先，港隊逃過一劫。兩隊半場互無記錄，踢成0比0返入更衣室。

易邊後巴林採取主動，先有阿謙美頓禁區外遠射，但未能考驗門將葉鴻輝。48分鐘巴林終於打開記錄，迪亞薩伊接應隊友傳中近門撞射，葉鴻輝救出不遠，阿謙美頓補射再被「阿輝」回身撲出，但迪亞薩伊最後力壓余偉廉成功「執雞」，巴林領先1球。6分鐘後港隊再失多球，伊沙中路扭入禁區，被黃洋撞跌，球證直指12碼，此子親自操刀破網中鵠，巴林短時間內領先至2比0。

港隊落後下積極反撲，接連換入鍾偉強、夏志明及曾錦濤加強攻力，但70分鐘再度失守，艾候迪左路橫傳，伊沙射門中柱彈出，但「阿輝」情急之下卻將皮球拍入網，伊沙個人梅開二度。巴林遙遙領先3比0。

比賽尾段巴林未有放軟手腳，馬頓禁區內被陳晉一踢跌，港隊再輸12碼，主帥麥柏倫更因投訴過激而領紅被逐，伊斯美哈辛替球隊錦上添花，最終巴林以4球大破港隊，港隊遭遇3連敗。