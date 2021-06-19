傑志奪9個獎！丹恩奴域膺「3料足球先生」

為表彰一眾港超聯球員和教練，今季為球迷送上精彩演出，足總周六（19日）舉辦「2020/21 香港足球明星選舉」網上頒獎典禮揭曉得獎名單。應屆港超盟主傑志，6位成員共奪得9個獎項，成為頒獎禮大贏家！39歲黑山射手丹恩奴域，亦眾望所歸奪得「香港足球先生」、「香港足球明星11人·前鋒」和神射手，成為「三料足球先生」！

「香港足球明星選舉」由足總主辦、香港體記協協辦，是一個由全港球迷參與的選舉。上季受疫情影響，足總只能透過網上頒發部分獎項，「香港足球先生」一席更因此懸空一年。慶幸各方努力，今季港超聯得以圓滿完成，「2020/21 香港足球明星選舉」亦可以順利舉行，並於周六（19日）以網上頒獎典禮形式，頒發多項殊榮。

由於部分得獎者因正進行隔離而未能出席，但大會亦事先為得獎者拍攝得獎片段，並邀請部分得獎者和傳媒當日出席聚會。應屆港超聯盟主傑志，在毫無懸念的情況下成為大贏家，共6位成員擸盡共9個獎。當中僅花半季時間，在14場賽事轟入17球的「藍鳥」射手丹恩奴域，眾望所歸地，以77.34%得票率榮膺「香港足球先生」獎座。這名39歲老將，當中曾達成過2次「帽子戲法」、4次「梅開二度」，其上佳演出不僅順利取得「香港足球明星11人·前鋒」，還憑着15個聯賽入球奪得的「中銀人壽港超神射手」，丹恩奴域食出個「大三元」，成為「三料足球先生」！

由於傑志翌日要啟程泰國出戰「亞冠盃」，應屆「香港足球先生」丹恩奴域當日未有出席傳媒聚會，僅在影片上分享喜悅：「好開心！難以想像我可以攞到呢個獎，多謝傑志所有人，特別係教練團成員，呢個係我喺傑志嘅第一個球季，感謝球會幫我達成到呢個成就！」

講到頒獎禮最令人驚喜的結果，一定是傑志左閘丹尼奪得「最受球迷歡迎球星」。這位老將雖然年屆39歲，但憑着其今季上陣22次的高效發揮，完全征服了球迷的歡心，以2,367票數贏取這項由公眾投票得出的獎座。

愉園中場查理史葛，今季由英國赴港征戰，表現令人眼前一亮，更得到同業認同，奪得由球員選出的獎項「球員之星」，更當選「香港足球明星11人·中場」。

傑志得以奪得球會史上第11座頂級聯賽冠軍，總監兼總教練朱志光絕對功不可沒。這名60歲本地教頭，助球隊保持兩循環不敗之身，絕對是最終封王的關鍵人物，成為「最佳教練」可謂實至名歸，今次亦是他繼2016/17和2017/18球季後，第3度獲得這項殊榮。

「香港足球明星11人·守門員」殊榮由東方龍獅「門神」葉鴻輝奪得，這亦是「阿輝」職業生涯第9度當選。他在影片中感謝今季為港超聯努力付出的各個單位，得以讓聯賽圓滿完成。

4位「香港足球明星11人·後衞」得主分別為，東方龍獅中堅艾華度、天水圍飛馬守將古安奴、傑志的丹尼和艾里奧。當中巴西裔的艾華度和艾里奧均第2度當選，而39歲老將丹尼亦繼2010/11和2011/12港甲球季後，第3度領取「香港足球明星11人·後衞」。

至於「香港足球明星11人·中場」則分別由天水圍飛馬翼鋒達施華、傑志中場基爾頓、愉園指揮官查理史葛，以及理文悍將顏樂楓奪得。當中28歲港隊中場顏樂楓，亦憑着對東方龍獅時射入的「世界波」奪得「最佳金球」獎，成為雙料贏家；而晉峰門將林駿杰亦得到「最佳撲救」獎。

除傑志中鋒丹恩奴域得到「香港足球明星11人·前鋒」外，本季曾為東方龍獅贏得「菁英盃」並在25場賽事射入19球的辛祖亦成功獲獎，這亦是該位港隊前鋒第2度當選。

「最佳青年球員」由22歲傑志中場何振廷，以及頒獎禮當日生日的21歲新秀孫銘謙取得。前者今季為「藍鳥」上陣13場入1球，表現突出；而「孫銘」則為披甲23場攻入4球，演出備受認同。

為鼓勵女子足球員，足總另設「香港足球小姐」獎項，但今季女子聯賽至下周六（26日）才煞科，故獎項將於賽事完成後公布。

「2020/21香港足球明星選舉」得獎名單：

「香港足球先生」：丹恩奴域（傑志）

「最佳教練」：朱志光（傑志）

「香港足球明星11人·守門員」：葉鴻輝（東方龍獅）

「香港足球明星11人·後衞」：丹尼（傑志）、古安奴（天水圍飛馬）、艾華度（東方龍獅）、艾里奧（傑志）

「香港足球明星11人·中場」：達施華（天水圍飛馬）、基爾頓（傑志）、查理史葛（愉園）、顏樂楓（理文）

「香港足球明星11人·前鋒」：辛祖（東方龍獅）、丹恩奴域（傑志）

「最佳青年球員」：何振廷（傑志）、孫銘謙（天水圍飛馬）

「最受球迷歡迎球星」：丹尼（傑志）

「球員之星」：查理史葛（愉園）

「中銀人壽港超神射手」：丹恩奴域（傑志）

「最佳金球」：顏樂楓（理文）

「最佳撲救」：林駿杰（晉峰）

「香港足球小姐」：有待公布