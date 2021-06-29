備戰大過天！英粉李俊亨：冇咁快出局啩？

疫情下，終於迎來期待已久的正式比賽，身為香港散打及Shoot Boxing代表的李俊亨(Henry)為了備戰，寧願放棄替正角逐歐國盃的愛隊英格蘭打氣。「分組賽冇睇過，等7月1號比完賽先啦！唔會咁早出局啩？哈！哈！」將於周四(1日)出戰「Energy Fight 2021」的Henry笑說。

新冠肺炎全球肆虐，不要奢望上擂台比賽，就連日常訓練也受到影響，全港搏擊運動員都經歷了一段很長、停練停賽的日子。踏入2021年，防疫措施逐漸放寬下，Energy Fight繼上月1日舉行的「帝鋒金融集團Energy Fight 2021」後，再接再厲，於周四上演「第三屆全港青少年搏擊大賽 暨成人業餘新星賽」，這亦是Henry超過年半以來的首次正式賽事。

本身工作十分繁忙，加上近年開拓的慈善事業，令本身每周要進行最少15小時散打訓練的Henry，日程都排得密密麻麻；而由上月初開始，還要抽時間進行Shoot Boxing之練習，以應付7月1日之硬仗，根本沒有多餘的精神和體力去觀看歐國盃，隔空支持愛隊英格蘭。「工作一直都比較忙碌，點知開始咗啲慈善嘢之後，啲時間仲唔見使，係好充實嘅，但好忙亦都係事實嚟。依家要操散打同Shoot Boxing，收操都散咗了，如果睇埋波，第朝起唔到身都似，冇謂畀自己咁辛苦，寧願唔睇歐國盃住，等比完賽先開始睇。」

「擔唔擔心英格蘭喺你未比完賽就出咗局？」「吓？唔會啩！雖然捧英格蘭嘅都失望慣，但係今次唔會啩？領隊修夫基用人重實力多過名氣，呢樣嘢我好欣賞佢。」本身是足球發燒友的Henry，除了是英格蘭的擁躉外，亦是一名曼聯死忠，因為這兩個身份，直接令他成為了英格蘭國家隊和「紅魔鬼」的波衫愛好者：「我夾埋應該儲咗超過200件，當中曼聯嘅就差唔多有100件，最珍貴係91年主場，依家炒價過咗兩萬蚊港紙，我件寶嚟！哈！哈！」過去到過奧脫福朝聖的Henry，之前曾到港會碰運氣，希望「搏捉」來港參加7人賽的舒寧咸，最後如願，開心了不知多少天。