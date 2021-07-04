美斯1射2傳　阿根廷炒「瓜」入美洲盃4強

周日(4日)早上美洲國家盃8強，阿根廷憑美斯2次助攻，加上射入1球精彩罰球，以3比0大勝厄瓜多爾，晉身4強對哥倫比亞，意味阿根廷好大機會同巴西合演夢幻決賽。

阿根廷上半場佔盡上風，創造多次攻門，包括踢到22分鐘，厄瓜多爾球員回傳失誤，美斯獲得單刀機會，可惜佢射中柱彈出唔入。

戰至40分鐘，阿根廷終於打開紀錄，厄瓜多爾門將加連迪斯衝出禁區解圍，但被美斯截到波，再傳中由迪保羅射入空門。

臨完上半場前，阿根廷仲有1次黃金機會，美斯開出罰球，尼高拉斯干沙利斯頭槌攻門，被門將加連迪斯撲出，佢第一時間補射，又被加連迪斯擋出。

換邊後，戰局陷入膠着，直至去到84分鐘，再次出現入球，厄瓜多爾防線球員又出錯，被美斯同迪馬利亞逼甩，美斯傳畀拿達路馬天尼斯射成2比0。

踢到補時，美斯主射罰球入網，協助阿根廷大勝3比0，晉級4強，將會同哥倫比亞爭奪決賽席位，美斯目前以4個入球排射手榜第1位。

另一場8強，烏拉圭同哥倫比亞打和0比0，需要互射12碼分勝負，雖然烏拉圭2位球星卡雲尼、蘇亞雷斯都射入，但係荷西基文尼斯、馬迪亞斯雲拿宴客，哥倫比亞4射全中，贏4比2晉級4強對阿根廷，至於另一場4強由主辦國巴西對秘魯。