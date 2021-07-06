愉園球員追討半年欠薪　籲足總應更主動幫手

隨着合約正式完結，季內多次傳出被拖欠薪金的愉園球員，周二（6日）到足總立案求助。會後發起人林毅東指球員至少「無出糧」半年，今次開會最主要目的是了解足總如何幫助一眾苦主，惟會後未有明確答覆，希望足總之後會更主動提供援助。

「本身我自己係第一次，其他年輕球員更加唔識，最主要完咗約到呢家都未出到糧，所以先上嚟足總溝通番件事。」會後愉園球員林毅東向記者表明今次上足總的目的。愉園20多名球員，包括外援米基爾、查理史葛，以及剛簽約冠忠南區的盧斯安奴、與足總總幹事袁文川開會接近2小時，惟「阿東」坦言由於足總並未有欠薪機制及明確指引，現階段只能夠繼續等待。

雖然追討欠薪仍遙遙無期，「阿東」卻希望足總能夠正視以上問題，甚至可以做得更主動：「以往可能足總都經歷咗唔同球會欠薪，其實去到呢刻都仲講緊要球員做主導，我覺得係唔合理，希望嚟緊有實際行動幫到手，唔使球員摸吓摸吓。」他認為至少需要有文件或指引，令受影響球員清晰知道該如何處理，甚至提供援助金保障球員生活。

「如果佢哋真係可以找足數，或者畀到文件往來，話畀我哋聽資金調動係點樣嚟，咁我哋都會安心啲。」「阿東」表示球會由始至終承諾會「找數」，自己對球會亦抱有信心，可惜欠薪問題持續至少半年，自己才需要公開事件。

「阿東」續指原定本月初會安排記者會，惟希望給予更多時間讓球會答覆，最終押後至下周一（12日）才舉行，他透露屆時將會公布球員的欠薪詳情，而球員亦將於周四（8號）到勞工處備案。

足總主席兼愉園體育會會長貝鈞奇早前透露，目前仍與「足主」愉園足球部主任陳志實保持聯繫，對方承諾會承擔拖欠的薪金，惟何時兌現依然是未知之數。貝主席重申欠薪問題應由愉園足球部與勞工處斡旋：「呢啲係球會嘅事，足總知道呢件事，亦都會同球會傾，但最終呢個牽涉到勞工條例，咁要由勞工處同愉園足球部負責人溝通。」

足總總幹事袁文川會後指球會欠薪事件經常發生，但目前需要球員提供更多資料，包括欠薪數目、時間等，剛才自己只能夠向他們解釋足總一貫的做法，惟他表示足總已經立案，稍後會向董事局報告，並承諾將在下周四（15日）的董事會上討論。

對於被指在事件上不夠主動，「袁總幹事」坦言愉園欠薪一直只屬傳聞，球員今次才首度與足總接觸，會按程序做事並先向愉園了解今次事件：「球會係足總會員，球員又係球圈一部分，足總點都會做啲嘢，我哋應該企喺中間，睇番成件事點發生，一齊去拆掂佢，當然都鼓勵調解啦。」