英格蘭加時贏丹麥　歷史性殺入歐國盃決賽

歐國盃決賽戲碼出爐！周四(8日)凌晨4強大戰英格蘭鬥丹麥，英格蘭憑哈利卡尼喺加時階段射入致勝球，主場2比1反勝丹麥，歷史性殺入歐國盃決賽，周一(12日)凌晨將會喺溫布萊決戰意大利，爭奪冠軍寶座。英格蘭之前喺歐國盃最佳成績係1968年拎季軍，今屆無論結局係點，都係英格蘭歷來最佳成績。

溫布萊6萬主場球迷打氣下，英格蘭早段採取主動，13分鐘史達寧禁區內勉強起腳被卡斯柏舒米高接實，之後哈利卡尼禁區頂狂抽又高出；丹麥企穩陣腳後，利用反擊反而製造更多埋門機會，30分鐘丹麥喺禁區頂獲得罰球，丹斯加特炮彈式罰球直射入網，亦係英格蘭今屆賽事第1個失球。

英格蘭失波後如夢初醒，38分鐘史達寧近門施射被卡斯柏舒米高擋出，1分鐘後沙卡突破越位傳中，卡積亞喺史達寧壓逼下情急擺烏龍，英格蘭半場追成1比1平手。55分鐘哈利馬古尼接應罰球頭槌攻門，卡斯柏舒米高精彩飛身撲出，英格蘭尾段控制大局，哈利馬古尼83分鐘頭槌頂斜，但面對丹麥血肉長城始終未能搵到入波。

加時階段英格蘭繼續圍攻丹麥，哈利卡尼94分鐘窄角度射門又一次被卡斯柏舒米高瞓身撲出；104分鐘出現爭議一幕，史達寧殺入禁區被米希利勾跌博到12碼，哈利卡尼操刀雖然被卡斯柏舒米高撲出，但佢反應夠快補射入網，英格蘭憑呢個入波拎到歷史性勝仗。