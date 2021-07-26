不自量力的獎牌夢？蔡俊彥奧運16強未滿意

【許思彤日本東京直擊】不自量力，是一個貶義詞沒錯，但香港花劍一哥蔡俊彥（Ryan）說：「當運動員就要不自量力。」他懷著獎牌目標來到奧運，今日（26日）卻在個人賽不敵東道主敷根崇裕，16強止步，當然不夠。

蔡俊彥初踏五環舞台，從32強起步，以15：10擊敗加拿大的Maximilien Van Haaster後，以6：15不敵前世錦賽銅牌得主敷根崇裕，無緣8強。「沒辦法，我實力未夠，要再練多些。」Ryan賽後搖搖頭。他說，現在的自己，就像從前的敷根崇裕，只是對手前進了：「他過往很主動，很瘋癲，今日卻出奇地冷靜，觀察一輪後，再去『發瘋』。這是我從他身上學到的東西。」

16強的成績，對一個奧運初哥來說，已很不錯，但他的目標遠得多：「不滿意啊⋯⋯我想拿獎牌的。或許是不自量力，但當運動員，有時就要不自量力。」想別人不敢想的事，才有動力，做別人不敢做的事。「我由奧運宣布延期開始，就把目標放在獎牌上，每日練習的動力都是獎牌。」

忽然想起去年初，我在WhatsApp問Ryan對奧運延期的想法，答覆是：「I have one more year to become the strongest in the world（我多了一年時間成為世界最強）。」不禁好奇，他是否從小習慣「不自量力」，他笑笑說：「我平時跟朋友逛街吃飯，當然不會不自量力。但在賽場上，你必須相信自己能做到一些理應做不到的事。」

他從中二、三開始，越級挑戰高年級的同學，從沒有閃過「啊，算啦」的想法。「長大後，打世界賽，對中國、美國、意大利⋯⋯無論個人還是團體賽，每次給我機會，我就會咬住。哪怕對著超強的對手，贏的機會是四十六十，我也覺得有辦法扭轉。」

儘管這次無法扭轉個人賽的局面，Ryan已放眼團體賽，明年杭州亞運，甚至3年後的巴黎奧運。但有一件事必須解決——壓力。「跟其他比賽相比，奧運的壓力大得多，除了家人、朋友，很多很久沒見面的中學、大學同學都會特意找我，對我說加油。」他一方面感激，另一方面也倍感壓力：「我最後關了電話通知，誰都不理，壓力很大⋯⋯」他頓一頓，又重複一遍：「我真的很想贏獎牌⋯⋯」

日後如何處理壓力，他坦言暫時未能回答，但肯定會思考：「如果想通了，我就會站上去。」站上哪裏，心照不宣，在不自量力和隨之而來的壓力中，找一個平衡，相信他會做到。