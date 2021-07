不自量力的獎牌夢？蔡俊彥奧運16強未滿意

【許思彤日本東京直擊】不自量力,是一個貶義詞沒錯,但香港花劍一哥蔡俊彥(Ryan)說:「當運動員就要不自量力。」他懷著獎牌目標來到奧運,今日(26日)卻在個人賽不敵東道主敷根崇裕,16強止步,當然不夠。

蔡俊彥初踏五環舞台,從32強起步,以15:10擊敗加拿大的Maximilien Van Haaster後,以6:15不敵前世錦賽銅牌得主敷根崇裕,無緣8強。「沒辦法,我實力未夠,要再練多些。」Ryan賽後搖搖頭。他說,現在的自己,就像從前的敷根崇裕,只是對手前進了:「他過往很主動,很瘋癲,今日卻出奇地冷靜,觀察一輪後,再去『發瘋』。這是我從他身上學到的東西。」

16強的成績,對一個奧運初哥來說,已很不錯,但他的目標遠得多:「不滿意啊⋯⋯我想拿獎牌的。或許是不自量力,但當運動員,有時就要不自量力。」想別人不敢想的事,才有動力,做別人不敢做的事。「我由奧運宣布延期開始,就把目標放在獎牌上,每日練習的動力都是獎牌。」

忽然想起去年初,我在WhatsApp問Ryan對奧運延期的想法,答覆是:「I have one more year to become the strongest in the world(我多了一年時間成為世界最強)。」不禁好奇,他是否從小習慣「不自量力」,他笑笑說:「我平時跟朋友逛街吃飯,當然不會不自量力。但在賽場上,你必須相信自己能做到一些理應做不到的事。」

他從中二、三開始,越級挑戰高年級的同學,從沒有閃過「啊,算啦」的想法。「長大後,打世界賽,對中國、美國、意大利⋯⋯無論個人還是團體賽,每次給我機會,我就會咬住。哪怕對著超強的對手,贏的機會是四十六十,我也覺得有辦法扭轉。」

儘管這次無法扭轉個人賽的局面,Ryan已放眼團體賽,明年杭州亞運,甚至3年後的巴黎奧運。但有一件事必須解決——壓力。「跟其他比賽相比,奧運的壓力大得多,除了家人、朋友,很多很久沒見面的中學、大學同學都會特意找我,對我說加油。」他一方面感激,另一方面也倍感壓力:「我最後關了電話通知,誰都不理,壓力很大⋯⋯」他頓一頓,又重複一遍:「我真的很想贏獎牌⋯⋯」

日後如何處理壓力,他坦言暫時未能回答,但肯定會思考:「如果想通了,我就會站上去。」站上哪裏,心照不宣,在不自量力和隨之而來的壓力中,找一個平衡,相信他會做到。