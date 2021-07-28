為出場「守龍都OK」 唐道碧以職業球員身份為榮

「如果嚟緊某一季因為冇班落而唔可以繼續，曾經踢過職業嘅我，依然會對自己堅持到咁耐感到自豪。」在香港玩體育，從來都不是一件易事，踢波更是如此。在現時難言樂觀的球市中，不少球員一直掙扎求存，來季繼續以借將身份效力冠忠南區的唐道碧（Toby），對此深有體會。 ■圖/文：林卓臻

在英國出世的Toby，自懂事以來，已經隨家人搬來香港定居，在他成長的記憶中，體育一直佔據了很重要的位置：「運動一直係我哋成家人好重視嘅活動，屋企5位兄弟姊妹入面，我排中間，細佬Sam係U23香港欖球代表隊成員，效力本地頂級欖球聯賽三軍會猛虎欖球會，阿妹同樣喺本地頂級女子欖球聯賽打波。」Toby未婚妻Jeannelle，是現時港會女子足球隊的主將，訪問當日正值Jeannelle的比賽日，Toby就義務為球隊擔任助教，兩人在球場上「猜波」熱身，甜蜜得令人羡慕。

曾赴美求學體育氣氛天與地

在香港的社會以至於教育環境下，體育運動不被重視，曾到美國攻讀大學，體驗過熾熱運動風氣的Toby，亦經歷過一趟震撼教育：「香港學校玩運動好易被邊緣化，如果因為玩運動而影響到學業，我哋好易會被標籤為貪玩、成績差自己攞嚟，但好少會幫我哋追番進度。相反喺美國，有運動專長嘅學生更受重視，如果因為訓練或比賽而遲交功課，學校唔會怪責，反而會主動幫你補課，嗰邊學校都會投放大量資源去興建體育設施。」

由翼鋒到防中毫不介意

赴美求學期間，Toby活躍於當地大學聯賽，當時他被安排在翼鋒位置，無論是為隊友鋪橋搭路，或是直闖龍潭取得入球，表現更易受到關注。來到競爭激烈的職業足球世界，Toby卻需改踢後防，但他對此毫不介意：「只要有得落場，要我守龍都冇問題。喺和富大埔期間，『堅Sir』將我改造成防守中場，結果喺一次機緣巧合下，我把握到上陣機會，自此就開始踢得比較後。」位置上的改變，不是Toby職業足球路上所要面對的唯一挑戰，和不少本地球員一樣，能否在季尾獲得球會青睞，在日漸萎縮的職業足球圈內繼續立足，成為迫切的難題。可幸Toby過去一季在冠忠南區取得穩定的出場機會，來季已確定繼續以借將身份為南區披甲，其中能與前和富大埔隊友杜度（下圖右）再度聯手，令Toby非常期待：「我同杜度之前夾得好好，希望可以喺南區複製呢個組合。」

曾認為自己大學畢業後會放棄踢波的Toby，一直懷着感恩之心在港超聯奮鬥，皆因能夠成為職業球員，對他而言已經超額完成：「我當然希望有朝一日可以外闖，喺英超、西甲、德甲一試身手係所有人嘅夢想，但能夠喺本地頂級聯賽踢到依家，已經超乎我嘅預期，試問又有幾多人，可以話自己做過職業足球員呢？」

唐道碧Profile

Toby Philip Down

出生日期：1994年7月3日（27歲）

位置：防守中場、中堅

現效力球隊：冠忠南區

曾效力球隊：公民、和富大埔、東方龍獅

哥哥坐輪椅入場應援 Toby盼改善無障礙設施

能夠堅持踢職業足球這個夢想，Toby少不了家人的支持，每次他有份落場的比賽，幾乎總是於看台上見到其父母的身影，就算是患上先天性殘疾，需要坐輪椅出行的哥哥，亦是球場上經常出現的捧場客：「哥哥雖然行唔到亦講唔到嘢，但係對身邊事物係有認知，爸爸媽媽為咗照顧佢非常努力。」比起哥哥，自己能夠自由活動，甚至在綠茵場上踢波，令Toby自覺十分幸運，亦因此學懂感恩身邊事。

和其他需要用輪椅出入球場的球迷一樣，Toby哥哥想入場觀戰港超聯，就需要借助球場的特別設施，但他認為本地球場的有關設計有改善空間：「小西灣運動場喺呢方面係做得最好，除咗有電梯，哥哥仲可以坐住輪椅，近距離同南區嘅球迷一齊幫球員打氣，但唔少場地嘅設計，對需要坐輪椅嘅球迷嚟講係好唔方便。」他舉例旺角大球場雖然有無障礙設施，但輪椅觀眾席被安排在球場角落，視野非常有限，輪椅觀眾亦被迫與大部分球迷隔開，大大影響現場觀戰的體驗，Toby希望有關部門能對此作出研究，令本地球場的設計更人性化。