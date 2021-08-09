港超聯　待董事會審批　來季隊數「坐7望8」

新一季港超聯將於9月18日開鑼，香港足球總會周一（9日）與6支港超聯球隊召開會議，商討來季事宜。會後CEO譚秋朗指球隊數目很大機會「坐7望8」，惟仍需經董事會審批，大約一個多星期後才能正式落實。

由於天水圍飛馬及愉園2支球隊先後退出港超聯，譚秋朗表示足總為了提高及維持港超聯的吸引度，過去幾周不斷努力找尋新球隊頂替，並向球迷「大派定心丸」，確認新球季球會數目很大機會「坐7望8」：「我無話百分之百，但我諗成數非常非常之大，依家暫時應該會坐7望8，今日再傾吓睇吓會唔會再有另一隊。」

譚秋朗續指由於這2支新球隊尚要經過董事局審批，因此不方便透露太多，惟他卻笑言外界的傳聞（港會、屯門及北區）有真有假，但希望大家不要作太多猜測，自己亦會盡最大努力將隊數增加：「我基本上係直接同球會班主傾，其實好多個都好正面同支持，只不過依家經濟唔太樂觀，我諗大家都理解，相信過多一個幾星期先可以落實。」

譚秋朗坦言目前球圈有不少失業球員，足總希望令他們今季能夠「有班落」，否則來年可能因轉了工作，導致很難再重返球場比賽。