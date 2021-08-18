舉三指緬甸國腳　獲YSCC橫濱青睞

早前隨緬甸國家隊作客到日本比賽的緬甸國家隊門將派良雄（Pyae Lyan Aung），在賽前奏國歌時，高舉三指手勢，其後他因害怕遭迫害拒絕回國，留日申請庇護，最近這位緬甸國腳就獲得J3球隊YSCC橫濱青睞，加盟球隊成為實習生，更有望同效力該隊的前港腳歐陽耀冲做隊友。

派良雄於5月代表緬甸國家隊出戰世界盃外圍賽，作客面對日本，雖然最終球隊以0比10不敵主隊，但這位在演奏國歌時高舉代表反對緬甸軍政府的三指手勢的門將，則成為賽後焦點。派良雄受訪時認為會自己回國後，會因此受到安全與生命危險，所以決意留在日本。緬甸在大阪完成另外兩場賽事之後，這位門將多次嘗試逃出國家隊下榻的酒店，雖然多次被國家隊職員阻擾，但最終都在機場海關出境審查期間，成功提出難民庇護申請。

這位選擇留日的緬甸國腳，於7月初成功向日本當局申請短期居留資格，並表示希望在日本繼續足球生涯：「日本足球水平好高，但我想喺度踢波，重新振作。」皇天不負有心人，日職J3球隊YSCC橫濱就向其抛來橄欖枝，邀請派良雄成為實習生，與球隊一起訓練，成為首位在日職亮相的緬甸球員的念頭，亦在這位26歲門將心中萌芽。

重新踏上綠茵場，難免勾起派良雄的思鄉之情，他不忘感激YSCC橫濱給予今次機會之餘，亦表示自己會努力訓練，有朝一日仍能夠回到恢復一切正常的祖國緬甸，投身青訓工作，教當地小朋友踢波。