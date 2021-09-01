余理洋落實本土身份　誓為南華囊括錦標

闊別兩年，甲一籃球終於回歸。由10支甲一球隊角逐的男子高級組銀牌賽，下周二（7日）假修頓場館開鑼，揭幕戰由安保漢友對崇德飛鷹，勝方將於9月28日「打大佬」——南華。這支衛冕軍，最大變動當數MVP蔡再懃離隊。但隨著余理洋落實本土身份，楊和愈趨成熟，惠龍兒傷癒，朱亮坐鎮，羅意庭及梁兆華蓄勢待發⋯⋯實力依然傲視同儕。「目標，是另一個完美球季，不失一場，贏下所有冠軍。」余理洋說。

常說「創業難，守業更難」。蟬聯銀牌和聯賽冠軍，從來不易，經歷兩年停擺，更甚。為了守業，南華主帥巴拿莫域去年底已回港，場館解封，即展開一周六課的練習。隨著籃總宣布「開咧」，更增量到一周八課，並與南青、遊協、安保漢友等隊，進行友賽，迎接「新奇」的球季。

新奇，是銀牌由往年3月延至9月開鑼，因修頓檔期不足，打完一場，往往需要等待一至兩周，才迎來下場比賽。套用巴拿莫域的話，是「欠缺連貫性」，對教練和球員自我調整，都是新挑戰。另一挑戰，在於MVP蔡再懃轉投滿貫，巴拿莫域說：「我很高興看見阿懃成長，但現在，他已非南華一員。我們會作出調整，制定針對防守策略。」

如何彌補後衛的空缺？答案是余理洋。這個港加混血兒，在2012年成為南華外援，贏過5屆銀牌和4屆聯賽冠軍。但2017年全勝封王後，球隊把外援名額留給其英屬哥倫比亞大學同窗朱亮，他則在申請香港身分證期間，為澳門黑熊出戰ABL。

眨眼4年，Nathan以本土身份回歸，用「半鹹淡」廣東話，從飲茶、雞蛋仔、咖喱魚蛋，說到隊友、教練和班主洪游奕：「很感謝洪生，給我機會效力南華。我迫不及待與Tommy（朱亮）相隔7年，再次並肩作戰，當然還有老友Duncan（惠龍兒）。」32歲的他笑稱，自己最大轉變，是「老了一點」，幸好球隊陣容深度充足：「正選、板凳和年輕球員都很出色。這是我第一年跟元仔（曾湛元）、邦邦（葉耀邦）合作，他們很有潛力，會為香港籃球帶來光明未來。」

事實上，除了葉耀邦、曾湛元、張延隆等，剛滿25歲的楊和，也是南華重點栽培對象。此子近兩年外闖西班牙，先後效力西丁和西乙球隊，其中，他在KFC Culleredo上陣13場，場均錄得17.7分5.5籃板1.8助攻。難怪惠龍兒形容，他是南華最值得期待的新星：「楊和的技術、體能進步頗大，又能兼顧幾個位置，相信會有愈來愈好的發展。」

惠龍兒「滿血復活」 肩腳痊癒狀態100%

說回Duncan自己。這個香港第一中鋒，經過兩年CBA歷練，在2019年聯賽中段回歸，帶領南華重奪冠軍。看著他在籃底力抗費格遜，很難想像，他一直忍受左腳阿基里斯腱拉傷的痛楚。他去年底還遭遇肩傷，所幸沒有脫臼，現已接近「滿血復活」：「停擺期間，我的體能好了，腳和肩膀也接近100%。希望攻守兩端都能打出南華風格，贏下銀牌、聯賽常規賽和總決賽冠軍。」

復賽心態成關鍵 兆華笑言或「hang機」

至於在9月28日首場銀牌，迎戰安保漢友和崇德飛鷹的勝方，27歲的小前鋒梁兆華預期，會出現「hang機」情況：「球隊練了百幾課，也打過幾場友賽。我不擔心大家的技術、體能，反而擔心心態調整不來，不知道要來真的了。28日上半場難免緊張，『hang機』，做不到部署。」效力南華6年的他，已準備好「孭飛」：「從前我只想著得分，現在成熟了，應該多負一些責任，幫輕Duncan，提點年輕球員。」他最想看見南華作為一個整體進步，告訴外界：「我們不是『玩玩吓』，是做實事的。」