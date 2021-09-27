全運閉幕　2025粵港澳港隊主場再戰

4年一度的全國運動會今晚在中國西安奧體中心體育館閉幕，香港隊疫情下派出169名運動員參賽，面對賽前隔離21日等挑戰，仍能勇奪2金5銅，表現絕對值得一讚。香港單車隊更憑李慧詩、李思穎及梁嘉儒的2金2銅，成為港隊大贏家。全國殘疾人運動會緊接於10月22日至29日舉行，香港將派出23名選手出賽，力爭佳績。

全運會是中國水平最高、規模最大的綜合項目運動會，吸引全國各地頂尖運動員，甚至奧運代表參加。今屆賽事於9月15日至27日在陝西舉行，香港代表團派出169名運動員出戰18個競賽項目。第4次出戰全運會的「牛下女車神」李慧詩延續東京奧運爭先賽奪銅牌的氣勢，在全運女子爭先賽及競輪賽各得1金1銅，根據「恒基精英運動員嘉許計劃」，將獲得50萬元獎金，連計李思穎的40萬元（個人公路單車賽金牌）及梁嘉儒的10萬元（場地單車全能賽銅牌），單車隊合共得100萬元獎金，為港隊之最。

雖然今屆港隊獎牌數目比上屆天津全運的16面獎牌少，但不少運動員都取得突破，其中李思穎、梁嘉儒、劉知名、蔡俊彥、楊子加及江旻憓均是首度踏上頒獎台。20歲的李思穎在今屆賽事表現出色，爆發力和耐力兼備的她在煞科日為香港贏得女子公路賽史上首面金牌，同時延續香港單車隊自1997年首次參加全運會起，每屆賽事都有獎牌的傳統。

李思穎另外在主項場地單車全能賽得第4名，雖與獎牌擦身而過，但其實她在全能賽4個項目都取得頭7名佳績，衝刺賽更奪第2名，只僅次於中國奧運代表劉佳麗，相信4年後隨著技術、經驗累積下來，這位年輕港將亦有望在全國頂尖車手佔一席位。李慧詩在4屆賽事累積2金3銅，是港隊贏牌的「信心保證」，不過「女車神」曾表示東京奧運後將會淡出車壇，預計今屆是她最後一屆全運會。

下屆全運將由香港、廣東和澳門協辦，期待4年後粵港澳全運，香港隊有更多後起之秀，為我們帶來驚喜。而今晚的閉幕式上，粵港澳三方都派出代表接過全運會會旗，香港特首林鄭月娥亦參與了儀式。