費Sir又出手　向曼聯推薦「中堅勞斯萊斯」

曼聯傳奇領隊費格遜，傳聞一手促成C朗拿度今季回巢，英國傳媒報道，近日佢又出手喇！今次係向曼聯推薦由佢個仔執教嘅英冠球隊彼德堡中堅朗尼艾華斯（Ronnie Edwards），此子在彼德堡被譽為「中堅勞斯萊斯」，將繼里奧費迪南後，另一位頂級後衞！

英國《每日快報》報道，費格遜近期不但關注曼聯，英冠賽場都有佢身影，事關佢兒子戴倫費格遜現時擔任彼德堡主帥，隊內情況獲費爵爺時刻注視，亦因此佢近日睇中年僅18歲嘅朗尼艾華斯。

朗尼艾華斯身體條件紮實，今季新加盟彼德堡，已獲3次上陣機會，據報道費格遜睇過呢位小將演出後，對佢印象深刻，並強烈建議曼聯盡早對佢進行考察，與彼德堡管理層接觸。

雖然曼聯現時擁有哈利馬古尼及華拉尼，理論上唔缺中堅，但費Sir仍然咁上心，可見此子的確唔簡單。報道指彼德堡總裁巴里福萊高度評價朗尼艾華斯，並斷言佢係「中堅勞斯萊斯」，兩年內將會成為1000萬鎊級別球員。至於對上一位「中堅勞斯萊斯」，就係曼聯名將里奧費迪南。