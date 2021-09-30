港超聯　香港U23球員開始註冊　譚秋朗：好急但係做得到

港超新軍香港U23將下10月5日首度於「菁英盃」亮相，香港足球總會周四（30日）舉行特別董事會，處理部分議程，包括進一步跟進香港U23的組軍安排。會後足總行政總裁譚秋朗表示香港U23背後的獨立公司已經成立，而球隊亦正為球員註冊，積極準備面對首場比賽。

距離香港U23下周二（5日）出戰「菁英盃」，只剩下不足一周時間，但不論球隊隊徽或球衣等仍有待公布，譚秋朗就表示雖然時間緊逼，但一切正在進行中，近日將陸續公布有關資訊：「好急好急，但係嚟得切。」此外，球隊最終的球員名單，亦令外界十分關注，譚秋朗交代球隊現時組軍進度時，並表示有機會進一步獲具質素球員加盟：「希望去完日本舉行嘅U23亞洲盃外圍賽之後，有部分球會，或會提供到實力強嘅U23球員，畀我哋接收。」他透露現時香港U23已成功羅致21位球員，已有足夠人腳應付即將開始的比賽。

是日多位香港U23球員，親身到足總與球隊簽約，其中就包括前愉園守將黃浩然。對終於落實加盟，他形容自己「如釋重負」：「由完季到依家，都經歷咗好多唔同情況，一路都等緊新球會嘅消息，但一路都冇，隨後自己都落過去搵甲組球隊跟操，同埋跟PFA（香港職業球員協會）操練保持狀態，一直努力保持狀態，依家慶幸可以超齡球員身分加入球隊。」黃浩然希望把握機會，在頂級聯賽舞台證明自己實力。