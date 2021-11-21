港超聯　香港U23港會入球騷和氣收場

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（21日）頭場對決，香港U23坐鎮青衣運動場，與港會上演入球騷。結果靠黃威先拔頭籌的香港U23，在一度被港會反超的情況下，靠袁世傑下半場的入球，最終以2比2逼和港會，兩隊各自收穫聯賽第一分。

香港U23今場繼續由龐焯熙擔任正選門將位置，黃威及羅曉聰兩位超齡球員擔正，帶領今季聯賽首次入選正選大軍的林樂賢及畢頓等年輕球員應戰；港會方面，完成隔離後歸隊的費查負責把守最後一關，羅賓士高及安高沙兩位主力分別出任左右翼，為箭頭人物里奧提供支援。

與兩隊於「菁英盃」首次交手一樣，香港U23今場繼續佔盡控球優勢，以地面組織耐心尋找機會，港會則靠長傳反擊「搵食」，亦是率先創造機會的一方，3分鐘，安高沙右路傳中，麥美倫後上入楔門前射高。4分鐘後，香港U23前場罰球，黎培基直射由港會門將費查接實。

港會繼續靠兩翼側擊和前場逼搶，嘗試威脅香港U23後防，17分鐘，香港U23後場傳球失誤，麥美倫禁區頂成功攔截皮球，面對空門起腳，被及時回防的龐焯熙成功封阻，化解這次危機。錯失絕佳機會的港會，很快就遭對手懲罰，22分鐘，李藹軒右路傳中，黃威接應搖頭一擺頂入，為主隊先拔頭籌。落後的港會如夢初醒，39分鐘，安高沙禁區內半傳半射，埋伏尾柱的里奧補多腳，為港會追成1比1。臨完半場前港會再發動反擊，安高沙冷靜傳入中路，喜比特後上射入，幫助港會反超前2比1。

下半場香港U23極力反撲，加強對港會後防的施壓，47分鐘，後備入替的鄧筵霑接應左路傳球，射門僅僅出界。52分鐘，港會安高沙右路出波，美菲何利衝頂，未能命中目標。其後香港U23連續發起角球攻勢，但都未能轉化成入球。

香港U23未有放棄，66分鐘，李藹軒禁區內接應直線避過費查起腳，被港會後衞在成功護空門。76分鐘，香港U23的努力得到回報，黃智康禁區外勁射被費查擋出不遠，由袁世傑補中，幫助香港U23追成2比2。完場前補時階段，奇倫羅賓接應安高沙傳中，雙方未能再增添比數。最終香港U23與港會打成2比2平手，各自收穫1分。