夏登無緣明星賽　騎士中鋒頂替圓夢

76人球星占士夏登受腳傷影響，證實無法參加全明星賽，其空缺由騎士中鋒Jarrett Allen頂上。

占士夏登月初就因左腳筋繃緊，錯過多場比賽，一度傳出他想被交易，才以受傷為由，拒絕為籃網比賽。但隨著季中交易截止，籃網把他「打包」送到76人，原本預計他只會缺席兩場比賽，76人卻宣布，他不僅會缺席全明星周末前所有賽事，也不會參加全明星賽。

NBA總裁亞當施華隨即公布遞補人選——騎士中鋒Jarrett Allen。他今季場均交出16.2分11.1籃板，加入張伯倫、Artis Gilmore和高拔行列，成為史上第4個場均至少15分10籃板，且命中率高於65%的球員。而騎士目前錄得35勝22負，高踞東岸第3。

早前聯盟公布全明星賽名單時，Jarrett Allen因未能入選感到失落，如今能與隊友Darius Garland，一起在自家主場登場，是一大肯定。

全明星賽下周一（21日）在克里夫蘭上演，「Team Lebron」正選陣容為勒邦占士、安迪杜甘普、史堤芬居里、迪羅贊和祖傑。「Team Durant」的為艾賓特、莫蘭、達頓、韋堅斯和迪雷楊格。