桌球壇再爆新星　范爭一挫奧蘇奪生涯首冠

桌球壇再爆中國新星！21歲的范爭一肚周日在歐洲桌球大師賽，爆冷以10比9絕殺奪標大熱「火箭」奧蘇里雲，生涯首次打入排名賽決賽即捧盃，成為中國第五位排名賽冠軍，世界排名跳升49級。

去年趙心童贏得全英賽震驚桌球壇，再加上早已彈起的顏丙濤，已在球壇捲起一股中國新勢力，而上個月剛滿21歲的范爭一在歐洲大師賽表現大爆發，過關斬將包括於4強淘汰06年世錦賽冠軍杜治，職業生涯首次躋身排名賽。

決賽遇上自己偶像兼賽事奪標大熱奧蘇里雲，這是他們首次交鋒，在19局10勝的賽制，范爭一起初的目標「只是別輸得太慘」，他賽後坦言:「其實今站闖入16強已經很開心，跟住晉級都打得很好，發揮了水準，打這場決賽前沒有想太多，能夠與奧蘇里雲對戰已經很開心，夢想成真，他是我們每位中國球員的偶像，所以沒有考慮結果，就是想贏得幾局得幾局，不想輸得太慘，結果竟然贏了。」

曾於2017年贏過世界21歲以下冠軍的范爭一，在決賽與奧蘇里雲於首節打成4比4平手，繼而打出兩cue「破百」135及110度，領先6比4，但奧蘇強勢還擊，雙方打至6平、8平及9平，決勝局二人均以防守為主，奧蘇開局已先被罰4分，繼而嘗試遠枱紅波失敗，最終范爭一打出1cue 92度，以96比0奠定勝局；他是繼丁俊暉、梁文博、顏丙濤及趙心童之後，成為中國第五位贏得職業排名賽冠軍的球員，他可袋走8萬英鎊的冠軍獎金，而其世界排名亦由原本的80跳升至31位。

至於爭取個人第39個排名賽冠軍失敗的奧蘇里雲對范爭一表現高度讚賞，並坦言中國球員在幾年後將壟斷球壇：「能夠與一位具實力的天才對戰相當美妙，他們令比賽帶到另一個層次，他們互相推動及非常勤力，我相信幾年後的桌球，就如乒乓球一樣，是中國球手的天下。」