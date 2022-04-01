英格蘭世盃基地曝光　平民酒店有助爭霸

世盃分組賽周五(1日)深夜抽籤，英格蘭嘅決賽周基地就率先曝光，佢哋下榻酒店係位於沃克拉嘅Souq Al-Wakra，據報酒店唔算係十分豪華，但佢哋係主辦國提供嘅唯一一間「冇酒賣」酒店，似乎領隊修夫基都想杜絕所有「誘惑」。

由於卡塔爾世盃8個球場都非常接近，所以英格蘭唔需要等到落實比賽地點先揀基地，修夫基睇中嘅Souq Al-Wakra酒店，去所有球場都只係好短車程，而相隔6分鐘車程嘅沃克拉體育會，12,000座位嘅主場就會係哈利卡尼等球員練習嘅地方。

Souq Al-Wakra酒店位處海灘，設備只係標準而稱唔上超級豪華，例如健身室只有跑步機同舉重等基本設備，豪華套房亦只有十幾間，唔夠分晒畀所有球員同教練，而酒店據報更係賽會提供酒店當中，唯一一間唔會賣酒嘅酒店，考慮到英格蘭國腳如哈利馬古尼、菲爾科頓、基亞利殊等都曾經醉酒鬧事，修夫基揀呢間酒店可能都係呢個原因。

分組賽抽籤前被問到對今屆爭霸機會，上屆帶領英格蘭拎殿軍嘅修夫基就充滿信心：「我今個星期同球員講，如果我哋入過4強，就一定有能力入決賽；如果我哋入決賽，就有能力贏得冠軍！」