港超聯　標準流浪與格流國際足球學院結盟

標準流浪周四（9日）透過社交平台宣布，與蘇格蘭格拉斯哥流浪國際足球學院結盟成為球會合作夥伴。

是項合作夥伴關係將為雙方提供教練和支援上的機制，格拉斯哥流浪的教練將來港參與球隊訓練，為目前以標準流浪名義開展各項足球事務的香港流浪足球會，提供球員和工作人員額外支援，並推進彼此的合作關係。

流浪方面，將透過格拉斯哥流浪國際足球學院提供的網上培訓課程，增強培養青年球員及球隊工作人員之能力。同時，流浪旗下職、球員將有機會，前赴蘇格蘭參與交流活動。

標準流浪提到蘇格蘭格拉斯哥流浪是一家歷史悠久的球會，成立至今已150年，該隊舊將軒德遜、科利士、韋立比及森寶等，都曾東來效力過流浪。

標準流浪總監李輝立表示：「香港流浪足球會將與格拉斯哥流浪國際足球學院將緊密合作，培養本地人才，我相信我們的球員、教練、足球學院透過此次合作將獲益不淺。」

格拉斯哥流浪國際足球學院和國際關係負責人加利傑臣則謂：「與香港流浪足球會建立牢固的關係，將使我們在彼邦有更多的曝光率，這將使格拉斯哥流浪的教練前往各地提供訓練營和教練培訓活動，與學校建立牢固的關係，並歡迎來到到格拉斯哥參加足球、教育和文化交流活動。」