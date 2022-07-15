港超聯　理文簽入馮慶燁及日援立花稜也

港超聯球隊理文周五（15日）透過Facebook專頁，宣布已簽入兩位後防球員，包括以外援身份加盟的日本籍左閘立花稜也(Ryoya Tachibana)和本地中堅馮慶燁。

現年26歲的立花稜也，2016/17球季於黑山乙組足球聯賽出道，其後在2018/19球季加盟黑山甲組足球聯賽的帕度華青年足球會並獲穩定上場機會，為球會效力四年內間，上陣超過達百場。立花稜也已於今月初到港並完成7日隔離。

現年29歲的馮慶燁，過去曾效力YFC澳滌、香港飛馬、和富大埔及東方龍獅等球隊。2018/19球季，馮慶燁曾協助和富大埔奪得港超聯冠軍，並入選香港足球明星選舉的「最佳十一人」。上月「燁仔」隨港隊到印度出戰「亞洲盃」外圍賽，協助代表隊晉級亞洲盃決賽周。

對於兩位新加盟球員，理文主教練陳曉明表示:「立花稜也身為亞洲球員，可以喺歐洲聯賽立足，相信他絕對有能力應付香港唔同球員嘅進攻，我哋期望佢能增強球隊嘅左右平衡和進攻上嘅變化；而馮慶燁係香港本地優秀嘅中堅之一，防守對抗性強，他嘅加盟可增加球隊戰術和陣式嘅彈性。」

新加盟理文的立花稜也表示：「理文擁有優秀嘅教練、球員，並提供完善嘅訓練環境，希望我嘅加盟可以幫助球隊贏得冠軍。」至於馮慶燁則對新賽季的挑戰表示期待：「很開心可以加盟理文，期待在新一季與教練、隊友一起奮鬥，我會盡己所能幫助球隊，期望喺新球季力創佳績。」

球員資料

姓名: 立花稜也(Ryoya Tachibana)

出生: 1996年4月4日

位置: 左閘

球衣號碼:4

姓名: 馮慶燁(Fung Hing Wa)

出生: 1992年12月12日

位置: 中堅

球衣號碼:15