吳芷柔挺入混雙女雙決賽　距雙料冠軍只差一步

吳芷柔繼續於台北羽毛球公開賽有出色發揮，她周六（23日）先後出戰混雙及女雙4強，同樣能夠取勝而回，將會在周日爭取成為雙料冠軍。

需要在周六出戰兩場4強的吳芷柔，於混雙夥拍李晉熙率先登場，面對馬來西亞的

杜依蔚及許邦榮組合，首局先以21比17輕取對手，到第2局卻以同樣比數不敵對手，被對手追平盤數。及至決勝局，戰況就不如前兩局緊湊，雙方打成6比6平手後，兩位港將率先發難，連取5分，領先11比6。及後馬來西亞組合無力收窄分差，反觀吳芷柔及李晉熙愈戰愈勇，以21比12取下決勝局，決賽會面對泰國組合Ruttanapak Oupthong/Chasinee Korepap。

女雙方面，吳芷柔與曾曉昕與準決賽面對東道主組合宋碩芸/余芊慧，過程未受太大考驗，表現較為穩定的香港代表首局以21比19先下一城後，第2局再以較大比數的21比15取勝，直落兩局淘汰東道主晉級，決賽會面對日本組合Rui Hirokami/Yuna Kato，吳芷柔將會在周日力爭成為雙料冠軍。