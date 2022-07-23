下半場連失兩球　曼聯熱身賽遭維拉逼和

曼聯周六(23日)移師珀斯對阿士東維拉，結果查頓辛祖開紀錄兼製造烏龍半場領先2比0，可惜下半場連失兩球，最終2比2握手言和，紅魔鬼熱身賽以3勝1和結束遠東行，將返回英國繼續準備新球季。

一如前幾仗，曼聯上半場派強陣出擊，安東尼馬迪爾、查頓辛祖、拉舒福特3箭頭，中場雲迪碧克獲得正選機會。比賽初段曼聯優勢明顯，哈利馬古尼及查頓辛祖頭頂腳踢，均被維拉門將達米安馬天尼斯擋出。

戰至25分鐘，曼聯一次快攻打破缺口，般奴費南迪斯送交拉舒福特，後者妙傳勞基梳爾左路落底傳中，查頓辛祖門前撞射破網，曼聯領先1比0。

先開紀錄嘅曼聯繼續逼搶，42分鐘，查頓辛祖右路傳中，拉舒福特撞射省中馬迪卡殊入網，曼聯憑這個烏龍球領先2比0完半場。

半場期間現時降下傾盆大雨，場地濕滑，易邊後49分鐘維拉一次突襲，里安拜尼於右路推進直殺至禁區頂炒射死角入網，維拉追成1比2，其後里安拜尼還有多數埋門機會，被曼聯守將一一化解，可惜戰至補時最終守唔住，被哥林張伯斯頂入扳平2比2完場。