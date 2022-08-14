張家朗連追3分　反勝蔡俊彥本地賽封王

「康文署公開劍擊錦標賽」今日（14日）舉行花劍賽事。世錦賽銅牌得主張家朗相隔大半年，重返本地賽場，以15：14反勝蔡俊彥封王。

劍擊國際賽季完結，待今日康文署賽事結束，一眾港將即可迎來一個月的悠長假期。世錦賽銅牌得主張家朗和蔡俊彥，大有機會憑世界排名前32直入亞運，可輕裝上陣。但對崔浩然，楊子加和吳諾弘而言，今次賽事事關本地排名積分，或影響亞運披甲機會，須嚴陣以待。

由於張家朗和崔浩然小組賽錄得1敗，在16強提前碰頭，前者以15：11過關，再以15：5、15：4連挫楊子加和李逸朗，打入決賽；其對手蔡俊彥晉級之路相對顛波，他在8強「派蛋」，以15：0輕取陳建雄；惟4強面對師弟吳諾弘，一度落後10：13，最後關頭連取3分，再決一劍取勝。

面對張家朗，蔡俊彥大部分時間處於上風，惟一直未能拉開比數。至12：12，蔡俊彥連取2分，率先取得賽點，但張家朗盡顯「Comeback King」風範，在12秒內連追3劍，以15：14反勝封王。

張家朗曾在奧運和世錦賽8強，在落後9：15的情況下絕地反勝，他表示今場心態相近：「想著別放棄，繼續上前打，寧願上前輸，都不要退後輸。」他直言東京奧運奪冠後，心態有所不同：「冷靜了，不似小時候衝動，有好有不好吧，有時需要少少衝動進攻，要平衡下。」

世界盃巴黎站冠軍、亞錦賽金牌、世錦賽銅牌，更進佔「世一」寶座3個月，直到上月才被意大利新星馬連尼超越⋯⋯被問到會否「唔夠喉」，張家朗笑笑搖頭：「拿過（世一）已經好開心，馬連尼是一個很年輕很厲害的劍手，我好像從未贏過他，希望能打敗他。」他又期望下屆世錦賽換換獎牌顏色，衝擊世界冠軍。