阿根廷甩難　FIFA決定唔追罰

阿根廷上仗世界盃8強對荷蘭，因為雙方球員發生激烈衝突，加上球王美斯及門將達米安馬天尼斯批評球證，2人一度面臨被罰停賽。不過根據英國《每日郵報》最新消息指國際足協(FIFA)經過調查之後，決定不會作出處罰，意味阿根廷可以強陣出戰4強對克羅地亞。

阿荷大戰出現破世界盃紀錄的18張黃牌及1張紅牌，引起FIFA關注決定展開調查，當中有幾個調查重點，包括阿根廷中場柏利迪斯在比賽末段疑似故意將皮球省向荷蘭後備席，加上後衞奧達文迪在互射12碼勝出後，向荷蘭球員做出挑釁慶祝手勢，以及賽後美斯及達米安馬天尼斯批評馬圖拉賀斯執法水平。

《每日郵報》指國際足協完成調查之後，決定不追罰上述4位阿根廷球員。至於2位後衞馬高斯阿古拿及干沙路蒙迪爾，因為累積足夠黃牌，4強仍然需要停賽。

主角之一的奧達文迪透露，他之所以向對方做出嘲諷慶祝手勢及表情，主因是荷蘭球員挑釁在先：「我們每次準備射12碼時，就會有1位荷蘭球員跑過來干擾我們。」荷蘭後衞杜費斯亦承認有其事：「足球就是這樣，你會受到挑戰，會有衝突，也會嘗試觸怒對手，大家有來有回。」

杜費斯有份干擾對手，加上賽後與阿根廷職球員發生爭吵，結果被球證連續出示2張黃牌，兩黃變一紅趕出場。