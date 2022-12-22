D3球隊對衞冕軍　北協爆冷加時挫張振興

今日 （22日）全港學界精英籃球比賽次階段，衞冕的張振興伉儷書院對上D3的北角協同中學，像北協教練朱耀明說的：「所有人都覺得我們會輸。」唯獨北協例如。兩隊鬥到加時，北協憑著黃頌文獨取7分，以57：51擊敗對手。

落入「死亡X組」的北協，上場不敵聖若瑟，意味著這是一場「win or go home」的比賽。北協上半場有黃頌文、劉家瑜和Awais射入三分，其中劉家瑜獨取11分，領先25：23。張振興利用緊迫防守，令北協失誤連連，反超前34：32。

決勝節峰迴路轉，北協有Awais一夫當關，連取8分，加上劉家瑜中鵠，扳回3分優勢。張振興的陳炎基讀秒階段射入三分，之後兩罰一中，領先1分。以為勝券在握，江晉安搶下防守籃板後，竟博得犯規，同樣兩罰一中，打成51：51平手進入加時。北協打出決心，隊長黃頌文獨取7分，以57：51鎖定勝局。

北協近年積極發展籃球，購置籃球機，邀來名帥朱耀明執教，贏下港島區D3冠軍，校史首次打入精英賽。「新丁」往往是陪跑份子，但北協拒絕——以小組次名晉級次階段，上場以7分僅負D1冠軍聖若瑟，今場更打敗衛冕的張振興，延續神奇之旅。

「以前弱隊對強隊基本上『冇得打』，但疫情後比賽少得可憐，學校之間距離近了。可能對方衛冕，經驗較好，但大家技術差不多。」朱sir一語道破。雖然學界「大洗牌」，也要具備實力，才能抓住機會。他由暑假開始接掌球隊，直言球員整體意識未夠，但勝在「聽話」，肯捱肯改。

「他們很想贏，也願意付出。學校的高sir要求他們朝朝7點回來練球，遲到一日，就不能打一場學界，不練的更不用說。紀律很清晰。」朱sir身兼英華書院的教練，但北協的紀律，甚至媲美傳統籃球名校。

北協目前累積1勝1負，能否出線，還要視乎明日聖若瑟對張振興的賽果。「出線當然開心，他們練球很辛苦，賽前一晚都練兩小時。」朱sir笑笑。哪怕未能如願，球隊已超額完成：「對兩隊D1都有得打，收貨了。畢竟所有人都覺得我們會輸，不圓滿，但滿意。」