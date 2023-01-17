港專成立香港奧林匹克研習中心　全球唯一

港專學院（港專）獲中國香港體育協會暨奧林匹克委員會支持，正式於馬鞍山賽馬會本科校園成立「香港奧林匹克研習中心」，是現時被納入國際奧林匹克委員會全球奧林匹克研究中心名冊的唯一香港高等院校。這是港專去年與港協暨奧委會簽訂合作備忘錄，共同推動香港體育產業化及專業化發展後，雙方再度合作的一個重要項目。

港專周二(17日)舉行「香港奧林匹克研習中心」開幕典禮，由港協暨奧委會副會長兼立法會議員霍啟剛、港協暨奧委會副會長蒙德揚博士、港專學院校董會主席黃友嘉博士及港專校長陳卓禧博士擔任主禮嘉賓。霍啟剛議員表示：「港協暨奧委會與港專成為協作夥伴，共同培育新一代的專業體育人才，透過融合奧林匹克主義教育與港專的運動管理及訓練相關課程，幫助有意投身體育管理行業的同學以及退役運動員，掌握不可或缺的知識條件，從而提升競爭力，達到體育產業可持續發展。」適逢杭州亞運會今年舉行，是國家繼2010年主辦廣州亞運會後再次舉辦這項大型體育盛事，霍啟剛表示，會與政府探索讓學生成為亞運義工的可能性，讓他們參與其中。他亦期望香港將來可以承辦更多大型國際賽事，同時配合具專業水準的體育人才，必然可推進體育產業化。

身兼教育統籌委員會主席的港專學院校董會主席黃友嘉博士表示，很榮幸能與港協暨奧委會建立「協作夥伴」關係，國家將落實全民健身國家戰略、推進健康中國建設列入重要發展策略，而特區政府亦致力發展本港體育運動，並將於2025年參與舉辦全國運動會，此時推展雙方深入合作，正是一個好時機，「我們將會在運動管理及訓練（榮譽）社會科學學士課程中加入『奧林匹克主義與奧林匹克運動』的選修科，讓學生能更立體地認識奧林匹克對體育發展的重要性，課程除了有扎實的理論根基培訓外，亦提供了更多與運動員交流、參觀體育機構、設施及參與體育盛事等學習機會，讓學生能準備就緒，投身運動管理及訓練行業。」

香港現時有兩個「香港奧林匹克研習中心」，分別設於奧運大樓及港專賽馬會本科校園研學館，兩個中心均提供與奧林匹克及體育運動項目相關的書籍、期刊、雜誌等讀物，並舉辦不同的活動，向大眾及學生宣揚奧林匹克精神。設於港專的「香港奧林匹克研習中心」早前更被納入國際奧林匹克委員會全球奧林匹克研究中心名冊，該名冊亦包括清華大學奧林匹克藝術研究中心、北京國際奧林匹克學院等國際知名院校。全球奧林匹克研究中心為一個全球學術網絡及社群，由世界各地大專院校組成，旨在推動與奧林匹克運動及奧運會相關的研究、教學、出版及會議等發展。

港專「香港奧林匹克研習中心」內展示了由港協暨奧委會提供的奧運照片及吉祥物，包括北京 2022 冬季奧運會的「冰墩墩」、香港 2009 東亞運動會的「東仔」和「亞妹」，亦展出北京 2022 冬季奧運會火炬、金牌運動員到訪港專的照片、親筆簽名等，讓同學感受奧運健兒的拼勁與喜悅，投入富奧運氛圍的閱讀新體驗。此外，中心亦提供「奧運小知識」問題卡，讀者可透過小遊戲加深對奧運的認識。