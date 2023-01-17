重賽唔敢再大意　利物浦要踢爭氣波

英足盃第3圈重賽，狼隊主場再戰利物浦，兩隊上次交手利物浦送大禮之下踢成2比2，若非狼隊末段入波食詐胡，紅軍已經出局衞冕失敗，今次有重賽機會要好好珍惜，雙方近8次交手利物浦7勝1和，相信今次唔會再大意，今仗客勝要捧場。（周三凌晨3時45分直播）

狼隊上次對利物浦能夠攻入兩球，主要係紅軍後防出錯同有運，艾利臣比加比賽初段先送禮，雖然達雲紐尼斯及穆罕默德沙拿先後入波，助紅軍一度反超前，但其後狼隊黃喜燦門前起腳省中人反彈入網，幸運地追成2比2；其實尾段狼隊杜迪高美斯曾攻破紅軍大門，若非越位在先判詐胡，利物浦已告落敗。

狼隊近8次對賽7負

利物浦今場有重賽機會都算有運，相信唔會再次犯錯，佢哋上場聯賽慘吞白禮頓3蛋，後防冇咗華基爾雲迪積克，對防線影響甚大，紅軍中路守將祖爾麥迪比及伊巴希馬干拿迪今仗要醒醒定定踢爭氣波先得。至於前線方面，達雲紐尼斯缺陣，沙拿同新加盟嘅荷蘭國腳加普繼續拍住上，攻力仍舊有保證。

狼隊前仗英聯盃8強派強陣火併諾定咸森林，可惜最終喺互射12碼時輸波出局，唔單止元氣大傷，士氣更受到相當大打擊，加上近8次交手紅軍佔壓倒性優勢，利物浦今場應可順利贏波過關。