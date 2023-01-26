拉舒福特又入金球　曼聯大勝穩入英聯盃決賽

周四(26日)凌晨英聯盃4強首回合賽事，曼聯作客3比0大勝諾定咸森林，半隻腳踏入決賽舞台。狀態巔峰嘅拉舒福特今場再做「紅魔鬼」英雄，佢個人表演式狂奔半場入波為曼聯打開紀錄，世盃後10場比賽入10球，領隊坦哈格直指「福仔」進入無人可阻狀態！

曼聯對英聯盃冠軍志在必得，今仗作客森林夫添出戰，開波6分鐘就有收穫，拉舒福特喺自己後半場拎波後，沿住左路瘋狂推進，去到前場再變速喺兩個敵衞中間穿過殺入禁區，並喺另外2名守將趕到前快腳轟入，今屆各項賽事累積第18球，其中世盃後10個入球更加係歐洲5大聯賽之冠。

「紅魔鬼」領先後繼續控制戰局，荷蘭前鋒韋格賀斯完半場前補射建功，拎到轉會曼聯後首個入球，而般奴費南迪斯89分鐘遠射得手，首回合3比0嘅比數令曼聯穩入決賽，下周中喺奧脫福球場上演嘅次回合，已經差唔多變成例行公事。

曼聯領隊坦哈格賽後對拉舒福特讚不絕口：「曼聯有好多表現好好嘅球員，但我對拉舒福特嘅表現同進步特別滿足，由開季到依家佢一直做到我哋嘅要求，佢嘅責任就係繼續保持呢種表現，當拉舒福特進入狀態，佢係無人可阻！」