港超聯　標準流浪作客3比1贏晉峰

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（26日）上演尾場大戰，晉峰於青衣運動場主場惡鬥標準流浪。流浪憑神田夢實梅開二度，加上余在言的入球，最終以3比1擊敗曾靠栢保羅扳平的晉峰，順利全取3分。

晉峰今場中堅續由卡爾特納夥拍葉卓文，陳肇 鈞、列卡度坐鎮中場，羅拔奧度上演地標戰，與費利浦薩及栢保羅負責攻堅。流浪由林衍廷在中場掃蕩，林嘉緯墮後擔任攻中，入球重任落在神田夢實及祖連奴身上，而基藍馬、新援伊巴謙則先列後備。

作客的流浪甫開賽即反客為主，3分鐘韋健豪門前抽高。9分鐘神田夢實接應林嘉緯橫傳，禁區內輕鬆撞入，流浪領先1比0。16分鐘流浪前場逼搶成功，祖連奴推順後起腳，被林駿杰接實。晉峰之後開始還擊，21分鐘栢保羅罰球直射，梁興傑橫身撲出。34分鐘「粉紅軍團」終於追平，鄭璟昊右路傳中，栢保羅頭槌頂入今季「開齋波」。上半場尾段，林駿杰撲出祖連奴單刀，半場兩隊踢成1比1。

易邊後流浪率先取得埋門機會，神田夢實禁區頂主射罰球，林駿杰托出再中楣彈走。54分鐘林嘉緯右路傳中，祖連奴頭槌又被林駿杰接實。63分鐘流浪再次領先，林嘉緯禁區內被列卡度鏟跌，球證直指十二碼，神田夢實操刀射入。比賽尾段，流浪未有放軟手腳，新援伊巴謙亦後備入替上演「地標戰」，86分鐘余在言為球隊「埋齋」，最終流浪作客以3比1擊敗晉峰。

流浪今場成功擊敗同級對手晉峰，技術顧問米路賽後認為能夠勝出這關鍵「6分波」，對球隊相當重要，並有信心能夠衝上前4：「今場贏波之後，領先緊晉峰3分，球隊嚟緊會迎接對深水埗、香港U23同港會等硬仗，呢啲比賽都好重要，相信我哋仲有機會升上頭4位。」米路續指球隊在下半場演出有所改善，能夠控制比賽，令對方埋門機會寥寥可數，直言應能夠以更大比數勝出。