港超聯　標準流浪7球大勝深水埗

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（19日）頭場，深水埗於主場深水埗運動場，與標準流浪正面交鋒。最後流浪憑伊巴謙梅開二度，加上祖連奴，基藍馬及劉智樂等5位球員建功，以7比0擊敗深水埗完場。

深水埗今場派出杜國榆及黎格爾扼守中路，沈云燮和劉浩霖負責中場調度，尼高拉斯與鄧子均在兩翼製造威脅，全力支援朱偉鈞爭取入球；至於標準流浪繼續排出3中堅陣式，林嘉緯，林衍廷及林遼太組成中場鐵三角，祖連奴聯同伊巴謙於前線攻堅。

2分鐘，祖連奴接應林嘉緯罰球，頭槌攻門被奧利斯撲出底線。13分鐘後，姚浩明主射罰球僅僅高出。20分鐘，伊巴謙推順後起腳，被奧利斯救出，祖連奴補射又告高出。24分鐘，伊巴謙右路快放後傳中，祖連奴門前射入，為客隊先開紀錄。隨後雙方互有攻守，直到45分鐘，祖連奴左邊傳入中間，劉智樂門前頂入，加上林遼太半場補時階段建功，流浪領先3球完半場。

主隊換邊後，立即調入權宰憼，加強前場活力，但到49分鐘再失1球，林嘉緯右路開出罰球，基藍馬門前射入助球隊以4球領先。流浪之後未有收手，57分鐘，法蘭度接應傳中頂成5比0。12分鐘後，權宰憼禁區頂起腳高出。戰至72分鐘，伊巴謙接應角球頂入，這位加納前鋒於90分鐘攔截深水埗後場皮球後，勁射破網，最終流浪大勝7球完場。