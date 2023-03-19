香港隊　U22代表隊決賽名單公布

香港二十二歲以下代表隊將於本月24日至26日，出戰於新加坡舉行的「魚尾獅盃」，香港足球總會周日（19日）公布23人決選名單。

今次港隊U22決賽名單中，趙聡悟及余在言都過大港腳上陣經驗，另外剛剛確認轉投日本JFL球隊滋賀湖王的梁祐維，以及兩位首獲代表隊徵召的柏拔和江展民，都有份入選。至於去年有份隨港隊出戰「東亞盃」的曾以行，則未有在決賽名單中。

即將出戰「魚尾獅盃」的港隊U22，首戰將於周五（24日）面對東道主新加坡。大軍將於周一（20日）起一連兩日於將軍澳足球訓練中心進行訓練，並於下周三（22日）啟程前往新加坡，為賽事作最後準備。

香港二十二歲以下代表隊決選名單：

門將：龐焯熙、雲天樂 (香港U23)、伍瑋謙 (冠忠南區)

後衞：陳潤潼、宋紘毅、嚴啟倬 (香港U23)、周子謙 (港會)、羅焯熙 (理文)、葉卓文 (晉峰)、梁祐維 (滋賀湖王)、湯翹哲

中場：馬希偉 (東方)、林樂賢、李俊諺、鄧筵霑 (香港U23)、趙聡悟 (傑志)、劉君正 (晉峰)

前鋒：余在言 (標準流浪)、柏拔 (東方)、 劉家喬 (香港U23)、張廣然、江展民 (傑志)、陳傲軒 (冠忠南區)