外流港將　遠赴加拿大　曾柏同：盼嘗試踢職業　

香港足球代表隊女將曾柏同，早前選擇離港並遠赴加拿大發展，她於上周六（6日）終於為League 1 BC球隊TSS Rovers Football Club 上演地標戰。「柏同」對首次外流感興奮，又不忘感謝身邊人的幫助，盼之後能夠一嘗成為職業球員滋味。

效力大埔的曾柏同屬於球隊主力兼隊長，對於今次突然離隊遠赴加拿大，她解釋是為追尋「職業夢」：「首先自己會去讀書，另外加拿大女子國家隊好強，會想喺當地感受下、裝備自己；同埋2025年當地會發展職業聯賽，都希望到時可以憑著呢2年經驗，嘗試加入其中一支隊伍，體驗職業足球。」

年僅19歲的「柏同」首次外流，她承認十分興奮，至今感覺仍像發夢一樣，自己對每次訓練及比賽亦相當期待，不過兩地文化始終有差異，她亦不忘感謝身邊所有人的幫助：「無論身處加拿大嘅人，定係香港嘅朋友都好唔吝嗇咁幫我好多，令我好快適應到呢邊嘅環境。有時佢哋可能只係為咗陪我傾吓計，但因為要就時差，搞到比以前遲瞓，我真係好感恩。」

「柏同」於4月尾已來到加拿大，並在開季約個半星期前會合球隊，但因為轉會手續關係，直至上周第2輪賽事才可以上陣，身穿23號球衣的「柏同」在「地標戰」擔任後衞，並以正選姿態踢了半場，但最終球隊僅與Victoria Highlanders踢成1比1平手，賽後她認為自己表現僅屬中規中矩：「呢度嘅球員整體速度都比香港快，身體對抗亦更強，而球隊踢法方面都仲適應緊；今季目標改善自己弱點，增強對抗性同速度，繼續做好同用實力證明自己，盡力幫助球隊。」