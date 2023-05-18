北角協同贏聖若瑟　D3球隊首入Panasonic四強

Panasonic學界籃球邀請賽首日上演男子B組賽事，D3球隊北角協同中學表現神勇，接連擊敗精英賽冠軍聖若瑟書院及港島區D1季軍漢華中學，強勢打入四強。中鋒辛譽燁認為晉級意義重大：「對於學校來說是很大進步，以前我們的籃球隊很少人認識，現在終於有力和D1球隊競爭。」

北角協同中學今年由英華書院名帥朱耀明領軍，成績突飛猛進，贏得港島區D3冠軍後，首戰精英賽即打出代表作，成功殺入8強。Panasonic學界籃球賽採用20分鐘賽制，比賽要到最後兩分鐘才停錶，對於協同這類擅打快攻的球隊可謂更有優勢。協同首戰硬撼聖若瑟書院，後者兩名主力張嘉謙和許浩翔因傷缺陣，戰力大受影響，苦戰7分鐘才靠漢禮仁罰球「開齋」，首節協同領先5：3。

協同配合和防守明顯較聖若瑟佳，成為勝負分野，第二節一度拉開至15：7，聖若瑟失誤頻繁，錯失不少反擊機會，最後一分半鐘終由杜晰哲連入5分止血，但為時已晚，協同以17：12爆冷取勝。

士氣如虹的協同第二仗迎來漢華中學，後者以26：11大勝聖若瑟。兩隊今場必須取勝，才能取得首名出線資格，甫開戰就進入激烈攻防戰，首節協同僅領先11：10。最終協同憑Mohammad Awais轟入9分，以19：14取得兩連勝。

Panasonic賽首次有D3球隊晉級4強，協同眾將完場一刻都相當興奮，贏球功臣之一的Mohammad Awais（阿西）表示，「有想過贏他們（聖若瑟書院），這幾個月我們積極備戰，上星期去澳門和其他校隊打友賽，大家心態和團隊意識上都好大進步。」他特別感謝朱耀明教練為球隊帶來改變：「朱Sir教了年半，團隊上好大進步，我們以前好懶散，從沒有想過要進步，現在學會嚴謹執行教練指令，也變得自律。」協同面對D1球隊表現毫無懼色，今場取得6分的辛譽燁期待球隊四強有更佳表現：「朱Sir說，對強隊要膽大心細，唔好驚，相信自己！」