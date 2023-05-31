辛度東拿利(左)今季意甲入2球及貢獻7次助攻。(Getty Images)

意大利國家隊主帥文仙尼公布出戰6月舉行嘅歐國聯決賽周26人大軍名單，有「新派路」之稱嘅AC米蘭中場辛度東拿利卻無緣入選，皆因佢需要代表意大利小國腳參加U21歐國盃決賽周。國際米蘭2位主將尼高路巴列拿、法蘭斯高阿沙比因為要踢歐聯決賽，獲得免役休息。

辛度東拿利今季意甲入2球及貢獻7次助攻，愈來愈有名宿派路影子，雖然佢現時已經23歲，但由於U21歐國盃球員年齡由2021年外圍賽展開計起，當時辛度東拿利21歲，所以合符年齡踢決賽周賽事。

意大利自2004年之後，未曾再贏U21歐國盃冠軍，今屆決定召入辛度東拿利強陣出擊爭標。

另外，2位協助意大利捧上屆歐國盃冠軍嘅老將恩莫比尼、邦路斯都有入選歐國聯名單，今屆歐國聯決賽周將於6月14至18日喺荷蘭舉行，2場4強戰分別由意大利對西班牙、荷蘭對克羅地亞，勝方入決賽爭冠，負方踢季軍戰。

值得一提，西班牙係上屆亞軍，意大利係季軍，今次交鋒極具睇頭。