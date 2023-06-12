港超聯　馬文政加盟冠忠南區

冠忠南區今夏積極增兵，周一（12日）再宣布簽入年輕小將馬文政，新季將披上21號球衣，而「文政」亦成為繼黎格爾、李小恆及羅拔奧度後，南區第4位新球員。

21歲的馬文政過去曾經效力晉峰、香港U23及標準流浪，上季曾為流浪在「菁英盃」上陣4次，而他的加盟相信能夠提升南區在「菁英盃」的戰力。

對於新一季加盟冠忠南區，馬文政表示首要目標是爭取更多上陣機會：「雖然在港超聯四季，但每次加盟新球會的時候，初初開始都有點不習慣，但今次來到冠忠南區，因為大哥鞠盈智在陣，相信有助我盡快適應及融合球隊，希望新球季爭取更多上陣機會。」另外，首次與大哥「阿智」成為隊友，「文政」指即使以往兩人相處時，「阿智」亦會不斷作出提點，認為今次必定能夠從他的身上學到更多，但不會因此給予自己太大壓力，最重要都是做好自己。

球員資料

姓名：馬文政 Ma Man Ching

出生日期：2002年5月29日（21歲)

身高：1米71

位置：中場

球衣號碼：21

在港曾效力球會：晉峰、香港U23、標準流浪