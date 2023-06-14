香港金牛進軍NBL揭幕戰撼上屆冠軍　18人名單敲定

在中國籃球協會主席姚明 (右二)和香港籃球總會主席陳瑞添(左二)的見證下，中國籃球協會副主席徐濟成(右一)與香港籃球總會主席助理兼高級體育發展主任陳振飛，簽署合作協定，落實香港金牛籃球隊加盟全國男子籃球聯賽（NBL）。

香港金牛籃球隊進軍NBL正式落實！今日（14日）中國籃球協會於北京舉行記者招待會，宣布香港金牛成為首支參加全國男子籃球聯賽（NBL），並以香港為主場的球隊，而香港金牛籃球隊已定於7月2日（日）在修頓場館主場迎戰上屆冠軍廣西威壯，為NBL新季揭開序幕。

而令球迷關注的球隊名單亦於今日揭盅，香港金牛目前共簽下18名球員，來自香港的包括梁兆華、楊睿騏、許烜行、范浩雲、張峰碩5人，另外有10名內地球員，1名台灣球員，以及2名外援，包括7呎5吋的「長人中鋒」迪加拿(Samuel Deguara)及美國的莫里斯坎普(Maurice Kemp)。

1 許烜行 控球後衛 香港

2 范浩雲 得分後衛 香港

4 張峰碩 得分後衛 香港

5 陳奕綸 控球後衛 中華台北

6 梁兆華 小前鋒 香港

7 陳雨生 小前鋒 河北

8 薜馳 大前鋒 河北

9 孫偉博 得分後衛 吉林

10 楊睿騏 控球後衛 香港

11 李禹豪 大前鋒 四川

12 莫里斯坎普 大前鋒 美國

13 迪加拿 中鋒 馬爾他

14 畢繼光 控球後衛 黑龍江

15 張昊 小前鋒 山東

22 馬光翰 控球後衛 山東

23 余柏林 小前鋒 陝西

30 孫巍 大前鋒 黑龍江

39 李佳益 中鋒 遼寧

賽會宣布2023年度NBL常規賽將於7月2日至8月27日舉行，全明星賽週末則於8月19至20日進行，季後賽階段由9月1日展開至9月19日，總決賽階段則定於9月22日至10月6日上演。各球隊註冊球員人數上限為20人，外援方面限註4人，每場比賽報名外援人數不超過2人，外援上場時間亦有限制。2023年度NBL賽季，將重新回歸主客場賽制。

今屆NBL賽事共有12支球隊參賽，來自全國不同地區城市，包括：廣西、河南、長沙、陝西、江蘇、安徽、遼寧、江西、武漢、石家莊、合肥及香港。香港金牛隊將於7月2日晚上7時30分，在灣仔修頓場館迎來歷史性首仗主場賽事，賽事門票資訊稍後公布。

香港金牛籃球隊班主錢濤表示：「很高興能夠加入NBL，我們將全力以赴打出好成續，希望在聯賽站穩陣腳、佔一席位。」此外，他亦希望是次合作可深化與內地的體育交流合作，提升香港籃球的水平，推動體育專業化及產業化。