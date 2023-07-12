港超聯　前拉素中場奧拿斯加盟傑志

衞冕港超的傑志，周三（12日）於賽馬會傑志中心舉行的季前發布會上，宣布簽入尼日利亞外援奧拿斯，這位曾出戰世盃決賽周的前拉素中場，就表示希望新季為「藍鳥」贏得各項錦標，兼在亞冠盃賽事有所突破。

現年30歲的奧拿斯司職中場，2014年代表尼日利亞出戰所有尼日利亞世盃決賽週的賽事，2013年更曾代表尼日利亞取得非洲國家盃冠軍。奧拿斯曾在意甲球隊拉素效力5季，亦效力過土耳其的特拉布宗，近年轉戰西亞聯賽發展。主教練朱志光認為，奧拿斯在中場具攔截能力，亦有一定的組織能力，加上其大賽經驗，相信對傑志再戰亞冠盃有幫助。

奧拿斯就希望為「藍鳥」在各項賽事取得佳績：「今季傑志要應付唔少比賽，包括要踢亞冠盃，但我哋唔會因此忽視聯賽，我哋努力去贏盡一切錦標。現時陣中已經有唔少具質素球員，我過去踢過唔少大新賽事，希望可以將我嘅技術同經驗帶畀球隊。」

【球員檔案】

奧拿斯 Ogenyi Eddy Onazi

出生日期：1992年12月25日 （30歲)

身高：1.73米

位置：中場

球衣號碼：12

曾效力球會：拉素、特拉布宗、卡塞塔納