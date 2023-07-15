港超聯　轉外援身份披甲　李小恆望擔起重責

港超聯球隊冠忠南區周六（15日）進行新季公開操練，多位新加盟球員都現身，其中新季將改以外援身分出戰的李小恆，就表示已準備擔起更大責任，至於黎格爾則期望今季狀態能有所提升，並透露將訂立更大目標，力爭在南區陣中站穩正選位置。

南區今夏至今簽入多名新兵，包括黎格爾、顏翱天、馬文政、陳潤潼，由傑志外借加盟的趙聡悟，以及3位新外援古安奴、李小恆和羅拔奧度，是日齊齊亮相。上季效力業餘球隊港會的李小恆，今季轉投南區，這位21歲翼鋒承認首先要適應更高強度的訓練：「南區係一支職業球員，我哋依家日日練波，訓練強度都比港會更大，身體仍需要時間去適應，但相信對我係一件好事。」李小恆去季以U22球員身份首次征戰港超，今季將要以外援身份披甲，他表示已準備擔起更大責任：「依家作為外援球員，我需要更加努力，向教練團證明自己嘅實力。」

至於由深水埗來投的黎格爾，是日因傷未有參與球隊操練，僅在場邊進行健身。他期望新季能有更佳表現：「上年重返職業，自己水平未回復到最佳狀態，當時目標都只係想踢多啲比賽，今季希望更進一步，狀態再有改善，想喺高質素嘅隊友身邊獲得進步，爭取正選位置先，再用入波同助攻等實質嘅數據去幫助隊波。」