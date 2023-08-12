愛倫韋特：袋鼠兵施「法」術入4強

今場女子世盃8強大戰令人引頸以待，合辦國澳洲將會跟法國作出正面交鋒，爭奪4強席位。

我認為澳洲自從於分組賽以2比3不敵尼日利亞後，表現有所提升，並成功在16強階段面對丹麥時控制戰局。

絲達卡妮及卡特琳芙特對丹麥時於左路表現出色，我相信法國的右閘比列絲錫及其隊友，將會難以應付這對阿仙奴邊路組合的進襲。

右路方面，袋鼠兵擁有海莉拉索，而她亦於上場射入第2球助球隊以2比0淘汰丹麥。至於先開紀錄的瑪莉科娜亦有份參與組織兩個入球，並於森卡爾缺陣的情況下交出絕佳表現。

效力車路士的前鋒森卡爾經已傷癒復出，大大加強了澳洲的實力。我不會預期她會在今場正選上陣，但貴為世界上其中一位最出色的得分射手，她有能力後備上陣為法國的老將中堅列娜特及對方其餘守衛構成問題。

另一邊廂，法國在16強以4比0大勝摩洛哥後，成功第4次打入女子世盃8強。

我認為法國的兩翼側擊將會為澳洲的防線帶來問題，故此，袋鼠兵將需要阻止簡莎戴莉及絲瑪芭查於進攻時，向戴安妮及尤珍娜拿森瑪作出傳送。

法國前鋒戴安妮及尤珍娜拿森瑪一共攻入了7球，這兩位球員皆狀態大勇，所以當有任何機會來到的時候，她們二人將會有信心可以將它轉化為入球。

法國在今屆賽事的4場比賽錄得3勝1和，保持不敗兼入了12球，看來相當強勁。然而，她們今仗硬撼有備以來及於適當時機處於最佳狀態的澳洲，將會陷於苦戰，再加上澳洲得到主隊球迷的支持下，我預計袋鼠兵團將可爆小冷門，晉級4強。