港超聯　衞冕之路開好局！傑志3球挫大埔

2023至24年度「中銀人壽香港超級聯賽」周六（19日）上演揭幕戰，上季聯賽盟主傑志坐鎮旺角大球場與大埔正面交鋒。結果傑志憑祖連奴梅開二度，加上米基爾下半場射入12碼，在這場港超開咧戰以3比0擊敗大埔，衞冕之路開得好局。

「藍鳥」派出奧拿斯，丹卓斯基和祖連奴3名新兵擔正，明加索夫負責側擊，伊高沙托尼和金信煜未有進入大軍名單；大埔擺出3中堅陣式應戰，由隊長加比爾及新兵馬高斯山度士坐鎮後防，重返球隊的陳肇鈞負責派牌，雷仙奴及馬卡雷拿於前線衝鋒陷陣，惟大埔後備席僅有6人候命。

傑志開局控球稍佔優，大埔則靠反擊發圍。11分鐘，米基爾接應基爾頓開出角球一頂，角度太正被謝家榮接實。15分鐘，馬卡雷拿沿左路突破連過兩關落底傳中，被保羅輕鬆沒收。5分鐘後，馬卡雷拿送出直線，雷仙奴半單刀僅僅射斜，大埔錯失良機。

傑志攻勢愈見入肉，28分鐘，祖連奴接應角球頭鎚高出。32分鐘基爾頓交前，祖連奴禁區頂出動右腳「私家Q」射個地波入網，為傑志先拔頭籌。及後還有羅梓駿一射中柱彈出，傑志半場暫時領先1球。

換邊後，傑志繼續爭取入波，基爾頓窄角度施射中柱彈出。58分鐘，雷仙奴左路快放，殺入禁區起腳高出。71分鐘，明加索夫禁區內被李家豪勾跌，球證直指12碼點，操刀的米基爾一蹴而就，為傑志擴大領先優勢。

傑志得勢不饒人，75分鐘反擊機會，明加索夫分波，祖連奴禁區頂一射破網，個人梅開二度，兼為傑志錦上添花。80分鐘，明加索夫接應傳中一頂，被謝家榮撲出。最終傑志將3比0領先優勢維持到完場，開咧戰擊敗大埔。