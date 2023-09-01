最後一舞轟48Ace　伊士拿：這一天終來臨

網壇「Ace王」伊士拿周四在美網男單次圈與美國同胞莫爾（Michael Mmoh）激戰五盤後飲恨，但仍盡顯其發球威力，全場轟出48個Ace球，以累計14450個Ace球為17年的職業生涯劃上完美句號。

38歲、身高2米08的伊士拿今年以外卡身份爭逐生涯最後一屆的美網，賽前已宣布美網後掛拍的他表現投入與積極，正如他賽前所講「要盡量享受比賽」，現仍保持ATP職業網球發出Ace球最多紀錄的他，這仗轟出了48球，比對手發出19個多出接近3倍，只可惜伊士拿力戰近4小時後，在領先兩盤下以6比3、6比4、6比7(3比7)、4比6、6比7(7比10)不敵比他年輕13歲的莫爾，他賽後用毛巾掩臉，難掩失望之情，他即場發表告別感言，眼泛淚光：「這是難受，我整個生涯非常努力，就是為了在這種氣氛下作賽。」全場球迷報以掌聲，並起立向這位美國老將致敬，場面感人。

「作為美國最頂級的球員，我已忘記了幾多年，在排名上堅持了很長時間，有很多事情是自己感到自豪；今次我準備了很久，每天都做好準備功夫，我真的很享受。」曾經在男單世界排名第8的伊士拿對於這樣結束自己的職業生涯感到無憾，「我覺得自己已經超額完成，我從沒想過自己能夠在這麼長時間裡有如此成就，當然還有很多比賽我想再去，但我17年來已盡了最大的努力，我真是沒有遺憾，這是肯定的。」

伊士拿退役後可專心陪伴太太及4個孩子，而他生涯贏得16個職業賽男單冠軍及8個雙打錦標，當中包括5個大師賽，「生涯中的確有很多難忘回憶，其中在瑞士出戰台維斯盃我打贏費達拿的那一場，真的很興奮，那球場環境不是太好，他不喜歡但我很愛，場地差，但我表現好。」另一樣令球迷深刻印象的就是他締造了最長網球比賽，他於2010年溫網首輪比賽，在一場五盤的較量中與法國老將激戰了11小時5分鐘，進行了三天才最終以6比4、3比6、6比7(7比9)、7比6(7比3)、70比68獲勝。