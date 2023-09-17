港超聯 求「分」心切！深水埗港會大激鬥
2023年09月17日 14:00
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港超聯：深水埗 vs 港會
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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（17日）獨腳戲，深水埗坐鎮主場深水埗運動場，與港會正面交鋒。主隊是役派出拿亞和陳靜謙扼守中路，顏卓彬和小池晃廣負責控制中場，協助柏羅邦及鄧子均攻堅；港會方面，費查復任正選，江展民和莊文歷在兩側創造攻勢，日前正式加盟的斯特芬和邁亞，在後備席侯命。
深水埗正選：
30 奧利斯 ［GK］
5 陳靜謙
7 柏羅邦
9 鄧子均
10 小池晃廣
11 黃靖揚
15 尼高拉斯
20 波比
24 顏卓彬 ［C］
72 拿亞
77 張廣然
港會正選：
1 費查 ［GK］
4 劉學銘
5 菲杜化
7 莊文歷
11 江展民
16 溫俊
17 加斯特夫
18 積施利 ［C］
23 白星馳
26 里奧
30 福保羅
深水埗後備：
28 戴廷匡 ［GK］
31 李溢晉 ［GK］
2 楊學敏
3 劉家城
4 浦敏
16 張志昊
17 黃琛喆
19 鄧港桁
23 奧斯卡
29 梁羿童
41 梁星耀
99 鄧嘉
港會後備：
88 邁亞 ［GK］
6 李俊諺
8 麥美倫
9 播磨浩謙
10 莊馬仕
12 村越俊宏
20 蕭嘉明
24 斯特芬
25 基奧
31 博偉程
47 文家永
91 泰亞高
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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（17日）下午獨腳戲，深水埗主場出擊，假深水埗運動場迎戰港會。力爭擺脫連敗頹勢的深水埗，在主場球迷面前力求踢出爭氣一仗；港會抖足3周後重返賽場，一眾球員餓波已久戰意十足，兩軍為爭今季首勝，必定大打出手。（港台電視32及on.cc東網周日下午3時直播）
深水埗於國際賽期前以1比4不敵均業北區，仍尋求聯賽首勝。賽前獲兩周時間調整，主教練鄧冠研認為有助球隊在心態及戰術方面作改善。深水埗上季聯賽兩鬥港會全敗，「鄧Sir」指對手今季實力有所提升，但相信己隊仍有贏波本錢：「港會有劉學銘等新兵加入，部分位置係強咗，我哋要做多啲防務之餘，都希望喺前場畀多啲壓力對手。」上場因傷退下火線的拿亞已重投操練，惟前鋒鄧嘉康復進度較慢，是役上陣成疑。
新加盟的日援小池晃廣（Aki）首次踏上港超賽場，他表示已逐漸適應香港炎熱天氣，與新隊友的默契也不斷提升：「我哋頭幾場波表現唔好，但球隊正在進步，大家要加強溝通，做好教練嘅部署。」
港會兩周前原定作客冠忠南區，惟因天氣關係賽後延期，不過主教練東尼咸美頓（Tony）指球員狀態未受太大影響，並指費查是役能復出把關，有助球隊搶分：「我夠膽講，佢係港超其中一位最好嘅門將，如果其他球員踢番出水準，呢場有分落袋。」
港會賽前在Fb專頁宣布，成功羅致門將邁亞及後衞斯特芬(前譯：史提芬)，其中後者仍昔日港甲名將狄恩之子，上季各項賽事為深水埗上陣15次，是役有望在後備席待命，惟簡嘉亨和周子謙因入選亞運隊，無緣披甲。後衞積施利表示對手深水埗開季3連敗，主場必定搏命：「今場對兩隊都好緊要，因為實力接近，如果攞到分對之後形勢好有幫助。」