港超聯　求「分」心切！深水埗港會大激鬥

收看直播，請按直播ICON，或按下面鏈結：

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（17日）獨腳戲，深水埗坐鎮主場深水埗運動場，與港會正面交鋒。主隊是役派出拿亞和陳靜謙扼守中路，顏卓彬和小池晃廣負責控制中場，協助柏羅邦及鄧子均攻堅；港會方面，費查復任正選，江展民和莊文歷在兩側創造攻勢，日前正式加盟的斯特芬和邁亞，在後備席侯命。

深水埗正選：

30 奧利斯 ［GK］

5 陳靜謙

7 柏羅邦

9 鄧子均

10 小池晃廣

11 黃靖揚

15 尼高拉斯

20 波比

24 顏卓彬 ［C］

72 拿亞

77 張廣然

港會正選：

1 費查 ［GK］

4 劉學銘

5 菲杜化

7 莊文歷

11 江展民

16 溫俊

17 加斯特夫

18 積施利 ［C］

23 白星馳

26 里奧

30 福保羅

深水埗後備：

28 戴廷匡 ［GK］

31 李溢晉 ［GK］

2 楊學敏

3 劉家城

4 浦敏

16 張志昊

17 黃琛喆

19 鄧港桁

23 奧斯卡

29 梁羿童

41 梁星耀

99 鄧嘉

港會後備：

88 邁亞 ［GK］

6 李俊諺

8 麥美倫

9 播磨浩謙

10 莊馬仕

12 村越俊宏

20 蕭嘉明

24 斯特芬

25 基奧

31 博偉程

47 文家永

91 泰亞高

----------------------------------------------------

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（17日）下午獨腳戲，深水埗主場出擊，假深水埗運動場迎戰港會。力爭擺脫連敗頹勢的深水埗，在主場球迷面前力求踢出爭氣一仗；港會抖足3周後重返賽場，一眾球員餓波已久戰意十足，兩軍為爭今季首勝，必定大打出手。（港台電視32及on.cc東網周日下午3時直播）

深水埗於國際賽期前以1比4不敵均業北區，仍尋求聯賽首勝。賽前獲兩周時間調整，主教練鄧冠研認為有助球隊在心態及戰術方面作改善。深水埗上季聯賽兩鬥港會全敗，「鄧Sir」指對手今季實力有所提升，但相信己隊仍有贏波本錢：「港會有劉學銘等新兵加入，部分位置係強咗，我哋要做多啲防務之餘，都希望喺前場畀多啲壓力對手。」上場因傷退下火線的拿亞已重投操練，惟前鋒鄧嘉康復進度較慢，是役上陣成疑。

新加盟的日援小池晃廣（Aki）首次踏上港超賽場，他表示已逐漸適應香港炎熱天氣，與新隊友的默契也不斷提升：「我哋頭幾場波表現唔好，但球隊正在進步，大家要加強溝通，做好教練嘅部署。」

港會兩周前原定作客冠忠南區，惟因天氣關係賽後延期，不過主教練東尼咸美頓（Tony）指球員狀態未受太大影響，並指費查是役能復出把關，有助球隊搶分：「我夠膽講，佢係港超其中一位最好嘅門將，如果其他球員踢番出水準，呢場有分落袋。」

港會賽前在Fb專頁宣布，成功羅致門將邁亞及後衞斯特芬(前譯：史提芬)，其中後者仍昔日港甲名將狄恩之子，上季各項賽事為深水埗上陣15次，是役有望在後備席待命，惟簡嘉亨和周子謙因入選亞運隊，無緣披甲。後衞積施利表示對手深水埗開季3連敗，主場必定搏命：「今場對兩隊都好緊要，因為實力接近，如果攞到分對之後形勢好有幫助。」