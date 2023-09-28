【亞運‧新鮮人】鄭渝4X200自擔當首棒　興奮又緊張

今屆亞運港隊新人輩出，游泳隊18歲小花鄭渝就是其中之一，初登亞運舞台的她周四晚（28日）夥拍三位經驗豐富的「前輩」出戰女子4X200米自由泳接力決賽，最終以打破香港紀錄的8分0秒42取得第4名，鄭渝賽後笑言既興奮又緊張。

賽事為游泳館今晚壓軸一戰。港隊派出何詩蓓（Siobhan）聯同鄭渝、鄭莉梅及歐鎧淳出戰，鄭渝在第一棒雖然起跳慢，但由第8追上第5，分段游出2分03秒19，而負責第2棒的Siobhan由第5追上第2（僅次於中國），但最終港隊被日本及南韓爬頭，以8分0秒42取得第4名，雖然未能添獎牌，但這時間已刷新了香港紀錄，眾將賽後表示十分高興。

鄭渝擅長混合泳及自由泳，曾打破何詩蓓保持的400米混合泳香港紀錄，她戰畢今晚接力賽後笑言：「很榮幸跟三位師姐合作，細細個已從新聞中看到她們的消息，如今一齊游接力真的感到興奮，但畢竟是我第一屆亞運，所以都感到一份壓力。」而歐鎧淳坦言已有近5年沒游過200自，因此最終能創造港績，已感開心。

這項的舊香港紀錄是9年前仁川亞運時，三位師姐與施幸余寫下的，換上了鄭渝，創出了新猷，何詩蓓及鄭莉梅都感到高興。Siobhan即使在這項未能上頒獎台，獎牌斷纜，不過她表示：「事前我都沒有想太多，到目前為止，我的比賽都打破了亞洲、亞運或香港紀錄，游出最佳，我已感到滿意。」