阿積士陷降班危機　網民：坦哈格返去救亡啦

今季荷甲出現「驚人」一幕，傳統勁旅阿積士周日(22日)晚作客以3比4不敵榜尾烏德勒支之後，現時竟然淪落至排尾二位置，跌入降班區，輿論認為阿積士近年不斷出售主力，但未能補充具級數新兵，依家終於出事，網民趁機建議曼聯主帥坦哈格重返阿積士幫手，間接「拯救」埋紅魔鬼。

阿積士各項賽事近8場只有3和5負，球隊史上首次連續8場不勝，聯賽更遭遇4連敗，特別係今場輸畀當時榜尾嘅烏德勒支，對呢支傳統豪門造成極大打擊同羞辱。外國傳媒分析指，阿積士2021/22年球季奪得荷甲冠軍，僅過1年半，卻成為護級球隊，歸根究底都係由於球會太勢利，不斷出售主力謀取巨利，包括將中堅利辛度馬天尼斯、翼鋒安東尼馬菲奧斯賣畀曼聯，甚至連協助球隊捧過3次荷甲冠軍嘅主帥坦哈格都過檔紅魔鬼。

加上今夏離隊嘅祖利安添巴、杜辛泰迪治、艾臣奧馬艾華利斯、穆罕默德古度斯等多位球員，阿積士已被拆骨，現時受降班威脅，可以話係咎由自取。

由於曼聯今季成績差，唔少球迷希望會方炒領隊坦哈格，所以紛紛作出「善意建議」，認為佢應該返去拯救阿積士，對兩間球會都有好處。