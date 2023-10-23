大衞拉耶連番「派膠」　蘭斯達爾有望重奪正選

阿仙奴2位門將展開暗戰，上季演出大勇嘅蘭斯達爾，被今季新加盟嘅西班牙鋼門大衞拉耶搶走正選位置後，唔少人為佢感到不值，加上大衞拉耶近期分別歐聯及英超「派膠」犯錯，令蘭斯達爾有望重奪正選。

阿仙奴上輪歐聯作客對朗斯，大衞拉耶長傳失誤，被對手截到打反擊射入追平，最後更加輸1比2。兵工廠上仗英超被車路士翼鋒梅迪歷窄角度笠入，大衞拉耶亦要負好大責任，佢被網民嘲諷係「阿仙奴奧拿拿」。

曼聯名宿加利尼維利擔任評述時認為大衞拉耶表現唔及蘭斯達爾：「大衞拉耶近幾場顯得緊張，開始犯錯，蘭斯達爾過往一直表現優秀，但卻無故失去正選，令我感到驚訝，當1位門將出現問題時，隊內仲有另1位出色門將等待上陣，作為領隊應該知道點做，我相信蘭斯達爾現時非常渴望上陣，如果未能滿足佢要求，佢好可能會要求離隊。」

由於大衞拉耶只係以外借形式，由賓福特加盟阿仙奴，如果佢演出持續欠佳，唔止可能被蘭斯達爾攞番正選位置，甚至會被兵工廠退貨，下仗歐聯作客西維爾，大衞拉耶真係要打醒十二分精神。