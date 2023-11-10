【香港高球賽】許龍一驚險入圍　史密夫失領先位置

史密夫暫以一桿落後，位列次席，仍有機會爭標。（相片由公關提供）

在粉嶺香港哥爾夫球場上演的香港高爾夫球公開賽，周五（10日）進行次天賽事鬥得激烈，去年英國公開賽冠軍的澳洲名將史密夫，被搶去領先位置，以一桿之差跌落次席，而亞運金牌得主香港「一哥」許龍一以低標兩桿完成，順利入圍第三回合的爭逐；上屆冠軍澳洲的奧斯比兩回合以超標一桿結束，提前出局，宣告衞冕失敗。

賽事今日吸引大批球迷入場觀戰，焦點落在幾位星級球手，香港的許龍一在首回合表現未如理想，僅打出平標準的70桿，今天發揮略有好轉以68桿完成，兩回合總計以低標2桿的成績，並列64位，驚險達到入圍後兩輪賽事的資格。

至於被視為今屆奪標熱門之一的去年英國公開賽盟主史密夫，今天發揮不俗，以66桿完成次回合賽事，兩回合總計低標準11桿，然而泰國的孔瓦邁適應了粉嶺環境後，今輪表現突出，轟落10隻「小鳥」(低標一桿)，以低標準7桿的63桿完成，兩回合總計以低標準12桿升上首位，以一桿的優勢領先史密夫。

經過兩回合比賽，總排名頭65位的球手可以入圍周六及周日的爭標回合，香港除了許龍一之外，沈弘毅及張雄熙均可以順利晉級，其中沈弘毅表現不俗，以總成績低標5桿於總排名並列31位，是目前最佳成績的港將。至於賽前期望力爭做香港公開賽三冠王的上屆盟主奧斯比，表現令人失望，兩回合後以超標1桿的141桿完成，排名並列97慘被淘汰，粉碎衞冕好夢。

經兩回合後的成績排名榜(*只列部份焦點球手)

排名 球手 成績

1 孔瓦邁(泰國) 128(-12)

2 史密夫(澳洲) 129(-11)

2 裴相文(南韓) 129(-11)

4 金寶 (澳洲) 130(-10)

4 李玠柏(中華台北) 130(-10)

12 列特 (美國) 133(-7)

31 沈弘毅(香港) 135(-5)

64 許龍一(香港) 138(-2)

64 張雄熙(香港) 138(-2)