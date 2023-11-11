【香港高球賽】R3鬥得精彩！史密夫拍住孔瓦邁齊領先

去年奪得大滿貫、英國公開賽冠軍的史密夫，周六在粉嶺香港哥爾夫球場上演的香港高爾夫球公開賽盡顯強勢，與泰國的孔瓦邁鬥得激烈，重掌領先位置，二人齊齊並列榜首，明（12）日於最後一輪火拼，爭逐錦標。

30歲的史密夫與孔瓦邁於第三天賽事「埋身肉搏」，二人均保持尚佳表現，前日落後一桿的史密夫今天打出6隻小鳥（低標一桿），以65桿結束第三回合，並以一桿之微力壓造出66桿的孔瓦邁，經過三輪賽事後二人雙雙以總成績低標16桿的194桿，並列第1，爭標之路鬥得精彩。

至於澳洲另一名將金寶及昨日打出一桿入洞的中華台北球手李玠柏，在第三輪都發揮不俗，分別交出65桿及66桿，總成績以195桿及196桿暫列第3及4位，絕對有力在最後一輪反超奪標。

香港球手方面，亞運金牌得主許龍一的發揮仍然未如理想，今日更交出超標一桿的成績，以71桿完成第三輪賽事，總成績以低標準1桿的209桿位列72位，反觀另一港將張雄熙則發揮不俗，打出67桿，總成績以低標5桿的205桿暫列49；而另一港將沈弘毅於第三輪表現較為失準，以76桿完成，總成績排名76。