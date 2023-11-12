香港高球賽　甘寶1桿反勝史密夫首度封王

香港高爾夫球公開賽周日（12日）於粉嶺香港哥爾夫球會舉行決賽日，新西蘭的甘寶與史密夫鬥足18洞，最終甘寶以1桿反勝，首次捧走冠軍，同時贏得36萬美元獎金。至於香港的張雄𤋮，以低8桿奪得本地球手第一名。

新西蘭球手甘寶今年3月參加國際都會高爾夫球錦標賽，取得第39位，今次重返香港比賽，最後一輪和澳洲球手史密夫和泰國的孔瓦邁鬥得激烈。史密夫連日領先，最後一輪表現稍為下滑，第6洞吞柏忌。原本在第15洞升上「1哥」位置的孔瓦邁在第16洞表現失準，不慎將球打進林木。其後他到林中視察，花了足足15分鐘才決定打第2桿，引來同組對手抗議，因而在此洞吞下雙柏忌，最終跌落第3名。

新西蘭的甘寶未受影響，反而愈戰愈勇，最後兩洞打出「小鳥」，最終在這一輪打出66桿，以總成績261桿、1桿反勝史密夫。這組巔峰對決吸引大批球迷觀戰，最後甘寶精彩反勝贏得全場掌聲，完場之後，甘寶的團隊向他潑啤酒慶祝。

香港球手方面，前3輪以低5桿排49的張雄𤋮，周日打出67桿，總成績以低8桿得第30名，奪得香港球手冠軍。亞運金牌得主許龍一最後一輪回勇，打出低標5桿，成績排第53名。

首次奪得香港公開賽冠軍的甘寶賽後表示：「這是一場很艱難的硬仗，起初我的表現不如理想，但我知道史密夫一定不會手軟，最後能以『小鳥』結束這場比賽，感覺真的很美妙！」這個冠軍亦對甘寶有特別意義：「疫情期間我做過髖關節手術，4個月前我幾乎想退役，因為身體好像已經大不如前，好開心能重拾比賽狀態。」