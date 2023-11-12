香港站場地越野車降帷幕 基斯杜化臣王者本色「食尾胡」

FIA世界場地越野車賽香港站次天賽事周日（12日）在天公作美下煞科，已篤定拿下全年總冠軍車手的瑞典好手基斯杜化臣於決賽發揮王者本色，終以3分09秒300的成績力壓群雄，贏得壓軸一站的冠軍，為賽季寫下完美句號。

駕駛#1號戰車的基斯杜化臣承認周六的決賽失利曾令他感到懊惱，矢志改善毛病於周日賽事捲土重來，「特別是第一個彎位的爭奪，對手的能力都好強，這是兵家必爭之地，好開心自己今仗有更佳的發揮，即使昨天已鎖定了總冠軍，但我實在希望在賽季最後一場拿下勝利作結。」他說。

在大批車迷湧入中環海濱活動空間觀戰下，34歲的基斯杜化臣與另外5名決賽車手愈戰愈勇，高速過彎時泥土飛揚，激戰程度十足，乘接準決賽首名衝線的氣勢，基斯杜化臣於決賽表現勇猛，再者早一日掄元的瑞典車手奇雲漢臣今日失手未能躋身決賽，最終基斯杜化臣以逾3.6秒的優勢力壓丹麥車手韋以比，在香港觀眾面見捧走今季最後一站王座。至於矚目上場的女車手卡拉安達臣巾幗不讓鬚眉，成功躋身決賽，結果以第6名完賽。

總結今季的FIA世界場地越野賽錦標賽，基斯杜化臣以總分141分一枝獨秀，個人第6度登基世界冠軍寶座，總亞軍為104分的奇雲漢臣，古安咸姆則以94分居季席。香港站賽事為錦標賽全年壓軸賽站，亦是這項世界場地越野車賽首次踏足亞洲。